Опсадно стање у Котору: Претреси објеката које је користио Радоје Звицер

Агенције

10.02.2026

10:50

Фото: screenshot

У Котору је у току велика полицијска акција усмјерена на борбу против криминала и корупције.

Како сазнаје Портал РТЦГ у МУП-у, службеници UP, уз подршку елитних јединица, претресају објекте у том граду, са фокусом на Кавач и имовину коју користе вође тог клана.

Велике полицијске снаге су на терену.

Како сазнаје овај портал, у току је и претрес објекта који се доводи у везу са одбјеглим вођом "кавачког" криминалног клана Радојем Звицером.

Radoje Zvicer

Црна Гора

