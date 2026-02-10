Опсадно стање у Котору: Претреси објеката које је користио Радоје Звицер

Извор:
У Котору је у току велика полицијска акција усмјерена на борбу против криминала и корупције.
Како сазнаје Портал РТЦГ у МУП-у, службеници UP, уз подршку елитних јединица, претресају објекте у том граду, са фокусом на Кавач и имовину коју користе вође тог клана.
Велике полицијске снаге су на терену.
Како сазнаје овај портал, у току је и претрес објекта који се доводи у везу са одбјеглим вођом "кавачког" криминалног клана Радојем Звицером.
