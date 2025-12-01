Бразилска полиција упала у тајно скровиште Кавчана: Ево шта су затекли

Извор:
Курир
01.12.2025
22:39
Коментари:0
Бразилска полиција оптужила је припаднике кавачког клана, предвођене одбјеглим Радојем Звицером, за шверц најмање 12 тона кокаина прекоокеанским бродовима у Европу
Према извјештајима медија, велика "Операција Балкан" покренута је 27. новембра, а у оквиру акције у Бразилу, Холандији и Парагвају ухапшено је 14 особа, чији идентитет још није саопштен.
Република Српска
Путин: Инцијатива руске војске дуж читавог фронта
Мета акције коју је покренула Савезна полиција у сарадњи са Европолом био је црногорски кавачки клан, односно балкански картел. Током акције заплијењене су десетине скупоцјених возила и луксузних вила у власништву осумњичених, укупне вриједности око 56 милиона долара – наводе извори, додајући да хапшење осумњичених и даље траје.
"Операција Балкан" је, како наводе, једна од најсложенијих операција икада спроведених против међународне трговине кокаином.
Током операције, агенти су открили праву "мафијашку оазу", кућу налик хацијенди из серија о највећим нарко-босовима, са огромним базенима и паркингом скупих аутомобила – описали су шта су затекли оперативци када су упали на једно од имања.
Свијет
Брајан Волш: Моја жена је имала блиског пријатеља у Вашингтону
Према досадашњим резултатима истраге, утврђено је да је дио припадника кавачког клана био задужен за контролу цијелог логистичког циклуса трговине кокаином. Њихова улога била је набавка кокаина до лука у Европи, а одржавали су директан контакт са другим дијелом групе, који је дијелом акције руководио из Парагваја.
Мрежа подршке у Парагвају била је посебно одговорна за складиштење, паковање и скривање терета, као и његово пребацивање преко бразилске границе ради каснијег транспорта на европски континент – открили су истражитељи, који су разоткрили читаву мрежу подршке у Парагвају.
Сва имовина заплијењена током акције, вриједна око 56 милиона долара, регистрована је на имена осумњичених и њихових сарадника, као и компанија које су користили за прикривање незаконито стеченог богатства. Одлуком бразилских судова, имовина је замрзнута и заплијењена.
Регион
Потрага у Словенији: Нестала дјевојчица (15)
Издате су и четири међународне црвене потјернице – наводе извори.
Истрага против балканског картела и кавачког клана, који је сарађивао са њима, покренута је након заплијене три тоне кокаина у Пелотасу, Рио Гранде до Сул. Истражитељи су пратили комуникације и финансијске трансакције, које су криминалну мрежу повезале са држављанима Црне Горе, од којих неки бораве у овој земљи.
Бразилски званичници раније су изјавили да припадници балканског картела, међу којима има доста Срба, имају велику улогу у шверцу кокаина из Бразила, нарочито из луке Сантос.
Српске криминалне организације посебно су истакнуте у тој луци, сумња се да учествују и у дистрибуирању дроге за италијанску мафију – навели су раније локални медији.
Друштво
Колико ће грађане коштати празнична гозба?
Припадници Балканског картела, којем се суди пред Специјалним судом у Београду, према наводима оптужнице, дио кокаина набављали су у Бразилу, а један од вођа ове криминалне групе је управо Радоје Звицер. Оптужницом се наводи да су од Пероле из Бразила набављали тоне кокаина, који су Бразилци чували на обали док није утоварен на брод, сакривен у љускама какаа.
Најновије
Најчитаније
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Тренутно на програму