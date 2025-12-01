РХМЗ: Опрез – магла је веома опасна појава

Извор:
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) мало послије 18.00 часова објавио је упозорење на маглу која ће се у неким дијеловима Србије спустити и смањити видљивост на 100 до 500 метара, негдје и мање.
"У нижим предјелима: по котлинама и долинама ријека, у Војводини, али и на Пештерској висоравни током вечери и ноћи формираће се магла која ће смањивати видљивост на 100 до 500 m, локално и мање. У брдско-планинским предјелима ведро", наводи РХМЗ.
РХМЗ, такође, савјетује опрез због поледице (усљед залеђивања мокрих површина), нарочито у ноћним и јутарњим сатима, што може бити изузетно опасно, па се возачима савјетује велики опрез.
У уторак ујутру мјестимично слаби мраз, у Војводини, по котлинама и долинама ријека магла која ће се задржати и прије подне. Наоблачење које ће ујутру прије подне захватити сјеверне и западне дијелове, послије подне прошириће се и на остале предјеле Србије, а слаба киша се увече и током ноћи очекује мјестимично у западним, централним и јужним крајевима. Вјетар слаб источни и југоисточни, крајем дана и током ноћи на југу Баната и доњем Подунављу у појачању. Најнижа температура од -3 до 3 степена, а највиша дневна од 6 до 11 степени.
У сриједу слаба киша, у четвртак суво, а у петак поново киша
Од сриједе до краја седмице умјерено до потпуно облачно, у сриједу са слабом кишом на југоистоку земље, у четвртак суво, а од петка се поново у већини крајева очекују слабе, спорадичне падавине, углавном у виду кише, а слаби снијег се очекује само на високим планинама, преноси Б92.
