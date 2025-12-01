Logo

Тужилаштво у Приштини подигло оптужницу против још двије особе за наводне ратне злочине

Извор:

Танјуг

01.12.2025

16:17

Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

Тужилаштво привремених институција у Приштини подигло је оптужницу против А.З. и Б.Д. под сумњом да су наводно починили кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва на подручју Ораховца и Суве Реке, током сукоба на Косову и Метохији 1998. и 1999. године.

Према наводима оптужнице, А.З. као инспектор и Б.Д. као полицајац у полицијској станици у Призрену, учествовали су појединачно или у саучесништву са другим припадницима српских полицијских снага у хапшењима цивилног становништва у општинама Ораховац и Сува Река од 1998. до 1999. године.

Тужилаштво је предложило суду да суђење буде одржано у одсуству, пошто су А.З. и Б.Д. недоступни правосудним органима привремених институција у Приштини.

