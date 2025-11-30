Logo
Полицијски инспектор осумњичен за силовање

СРНА

30.11.2025

08:51

Полицијски инспектор ухапшен је у Албанији због сумње да је починио силовање.

Полицијског инспектора чији су иницијали Ј. У. ухапсила је албанска Агенција за полицијски надзор при повратку са Косова и Митохије, а терети се за кривична дјела присилни сексуални однос са одраслом особом и злоупотреба службеног положаја.

Ухапшен је у оквиру истраге у вези са догађајем од 17. новембра, након пријаве Л. Х. која је тврдила да је полицијски службеник путем уцјене и пријетњи извршио принудни сексуални однос, саопштено је из Агенције.

Полиција Италија

Свијет

Мигранти у парку силовали дјевојку (18): Немоћни вјереник све гледао

Додали су и да је Агенција доставила додатне процедуралне материјале и женској особи М. У. осумњиченој за кривично дјело пријетња да се не пријави и мушкарцу А. К. који се терети за помоћ извршиоцу кривичног дјела.

Из Агенције су напоменули да је Ј. У. у вријеме извршења кривичног дјела обављао дужност замјеника специјалисте у Сектору опште патроле Полицијске станице Дибер, а тренутно ради као замјеник специјалисте у Одјељењу за оперативну подршку истрази, преноси Косово онлајн.

Тагови:

Косово и Метохија

Policijski inspektor

Albanija

Силовање

