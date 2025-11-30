Logo
У саобраћајној несрећи погинули шестомјесечна беба и мушкарац

РТС

30.11.2025

Фото: Танјуг

Шестомјесечна беба и мушкарац су страдали, а жена је повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила синоћ, око један сат послије поноћи, на ауто-путу "Милош Велики", у смјеру ка Чачку, на дијелу моста на Сави, на територији општине Сурчин–Обреновац.

Саобраћајна несрећа догодила се око један сат послије поноћи на ауто-путу у смјеру ка Чачку, на дијелу моста на Сави.

РТС јавља да је дошло до судара путничког аутомобила и аутобуса.

Лаћарк

Србија

Детаљи стравичне несреће: Отац и кћерка (16) погинули, мајка превезена у болницу

Из Хитне помоћи су рекли да су екипе на лицу мјеста само могле да констатују смрт дјетета, док је двадесеттротогодишња жена са тешким повредама збринута у Ургентни центар, а мушкарца је превезла обреновачка Хитна помоћ.

Након што је успостављен саобраћај, око четири сата дошло је до још једне саобраћајне незгоде на истом дијелу пута, километар и по прије мјеста прве несреће, у којој је учествовало шест возила.

Двије особе повријеђене су у том удесу и превезене у Ургентни центар.

Саобраћајна несрећа

poginuli

