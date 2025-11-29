Ватрогасци спасли живот псу, упао у бунар дубок 20 метара

29.11.2025
10:07
Коментари:0
У Сопоту је изведена успјешна акција спасавања пса који је упао у бунар дубок око 20 метара.
Како је објављено на Инстаграм налогу МУП Србија након пријаве грађана, на лице мјеста одмах су упућени ватрогасциспасиоци, који су уз специјализовану опрему и прецизну координацију безбједно извукли пса, преноси Блиц.
''Интервенција је, захваљујући њиховој стручној обуци, брзом реаговању и изузетној професионалности, завршена без повреда, пас је безбједно извучен и предат власнику. Овај догађај још једном потврђује важну улогу ватрогасаца-спасилаца. За њих је сваки позив важан, а сваки живот разлог да се иде до краја'', пише у објави на Инстаграму.
Регион
17 ч0
Свијет
2 д0
Свијет
3 д0
Бања Лука
4 д1
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
14
12
12
12
09
12
09
12
04
Тренутно на програму