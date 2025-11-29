Logo
У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

АТВ

АТВ

29.11.2025

09:00

У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег
Фото: Pixabay

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и хладно, повремено са слабом кишом или росуљом у нижим, а снијегом у вишим крајевима.

Постепено разведравање очекује се на западу у другој половини дана. У Херцеговини ће бити промјенљиво облачно уз сунчане интервале током цијелог дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од минус један до три, у вишим предјелима од минус пет, а максимална од један до шест, на југу до 13 степени Целзијусових.

Здравље

Како нагло захлађење утиче на срце и ко је најугроженији?

Вјетар ће бити слаб сјеверних смјерова. У Херцеговини ће дувати умјерена бура.

На југу и југозападу јутрос је претежно ведро, а у осталим подручјима облачно.

Понегдје у централним и источним подручјима пада слаба киша или снијег.

