У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и хладно, повремено са слабом кишом или росуљом у нижим, а снијегом у вишим крајевима.
Постепено разведравање очекује се на западу у другој половини дана. У Херцеговини ће бити промјенљиво облачно уз сунчане интервале током цијелог дана, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од минус један до три, у вишим предјелима од минус пет, а максимална од један до шест, на југу до 13 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб сјеверних смјерова. У Херцеговини ће дувати умјерена бура.
На југу и југозападу јутрос је претежно ведро, а у осталим подручјима облачно.
Понегдје у централним и источним подручјима пада слаба киша или снијег.
