У Српску стиже промјена времена, снијег у већини крајева

20.11.2025

07:39

Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Захлађење, пад температуре па и понегдје сњежни прекривач очекују нас наредних дана.

Милица Ђорђевић метеоролог у РХМЗ Републике Српске, рекла је да нас јака промјена времена очекује већ вечерас када стижу кишни облаци и хладни ваздух.

- Већ у ноћним сатима западни крајеви имаће снијега, а од сутра прво киша, а у већини крајева и први сњежни покривач - навела је Ђорђевић.

И ове године, каже, мало раније стиже снијег, али у недјељу већ престанак падавина. Ипак апел возачима да прилагоде вожњу условима на путу.

- Комплетна зимска опрема од ноћас нам треба, јер ћемо наредна два три дана имати праве зимске услове. Ове године крај новембра и почетак децембра биће у знаку правог зимског времена - каже Ђорђевић за РТРС.

