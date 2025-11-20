У Српску стиже промјена времена, снијег у већини крајева

20.11.2025
07:39
Захлађење, пад температуре па и понегдје сњежни прекривач очекују нас наредних дана.
Милица Ђорђевић метеоролог у РХМЗ Републике Српске, рекла је да нас јака промјена времена очекује већ вечерас када стижу кишни облаци и хладни ваздух.
- Већ у ноћним сатима западни крајеви имаће снијега, а од сутра прво киша, а у већини крајева и први сњежни покривач - навела је Ђорђевић.
И ове године, каже, мало раније стиже снијег, али у недјељу већ престанак падавина. Ипак апел возачима да прилагоде вожњу условима на путу.
- Комплетна зимска опрема од ноћас нам треба, јер ћемо наредна два три дана имати праве зимске услове. Ове године крај новембра и почетак децембра биће у знаку правог зимског времена - каже Ђорђевић за РТРС.
