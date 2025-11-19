Logo
Камионџија из БиХ нокаутирао њемачког полицајца

Извор:

Агенције

19.11.2025

22:58

Фото: Markus Spiske/Pexels

Држављанин Босне и Херцеговине ухапшен је синоћ након инцидента са њемачком полицијом до којег је дошло на ауто-путу БАБ 8, у правцу Штутгарта.

Како преносе њемачки медији, ријеч је о 31-годишњем возачу камиона који је прије инцидента имао удес на ауто-путу. Наиме, он је са камионом, из још увијек непознатих разлога, прешао цијелом ширином пута улијево, ударио у бетонску заштитну ограду, а затим се камион одбио удесно. Камион се зауставио на травнатој низбрдици поред пута, а приколица се преврнула.

Возач камиона који је ишао иза камионџије из БиХ, наишао је на удес, обезбиједио је мјесто незгоде и одмах позвао полицију, која је убрзо стигла са патролом.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Сутра обиљежавамо два празника: Ево шта вјерници треба да изговоре

Један од полицајаца је одмах притрчао да збрине возача из БиХ, а када је отворио врата кабине, у кабини је мирно сједио 31-годишњи возач из БиХ, који према наводима полиције у почетку није могао да објасни шта се догодило. Полицајац га је замолио да изађе из возила – што је у први мах изгледало да ће и учинити.

Међутим, онда се дешава обрт и умјесто да изађе, 31-годишњак је изненада ногом ударио полицајца у главу и остао да сједи у возилу. Полицијским службеницима је на крају једва пошло за руком да га извуку из камиона и ставе му лисице. Тек након што су му ставили лисице, возач се смирио и ради даљег разјашњења случаја пребачен је у полицијску станицу.

Њемачка

napad na policajca

Коментари (0)
