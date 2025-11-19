Трамп: Остао ми је још само један конфликт да ријешим

Извор:
Sputnjik
19.11.2025
22:47
Предсједник САД Доналд Трамп поново је изразио увјерење да је могуће ријешити украјинску кризу. Такву оцјену дао је током наступа на америчко-саудијском бизнис форуму у Вашингтону.
„Ријешио сам осам сукоба, остао је још један — знате који? Мислио сам да ће то бити лако због мојих добрих односа са предсједником Путином. Али сада сам помало разочаран предсједником Путином, и он то зна“, изјавио је Трамп.
Амерички лидер изнио је и наводну верзију разговора у којој му је руски предсједник током телефонског позива рекао да не може да вјерује да је Трамп успио да постигне договор између Азербејџана и Јерменије, намијењен нормализацији односа између двјие земље. Трамп је, како тврди, одговорио да рачуна на помоћ у рјешавању украјинске кризе: „Потребна ми је помоћ у вашем сукобу. Завршићу га“.
Према наводима портала Axios, тренутни нацрт плана за решавање украјинске кризе, који разматрају Вашингтон и Москва, садржи 28 тачака, укључујући безбједносне гаранције за Украјину и Европу, пише Спутњик.
