Logo
Large banner

Песков: Телефонски разговор Путина и Трампа могуће одмах организовати

Извор:

СРНА

19.11.2025

22:40

Коментари:

0
Песков: Телефонски разговор Путина и Трампа могуће одмах организовати
Фото: Танјуг/АП

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да би телефонски позив између руског предсједника Владимира Путина и предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа могао бити организован одмах ако је потребно.

"Могуће је, ако је потребно, одмах организовати телефонски позив између два лидера", рекао је Песков новинарима и додао да Русија одржава контакт са САД.

Он је додао да припремни рад за самит између двије земље још није завршен, преноси новински портал "БАХА брејкинг њуз".

"Москва је отворена за наставак преговора са Украјином", истакао је Песков, оптужујући Кијев за одлагање преговора о прекиду ватре.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Владимир Путин

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

Свијет

Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

1 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Свијет

Узнемирујућа статистика: Свака трећа жена жртва насиља

59 мин

0
Шта пси најчешће сањају?

Занимљивости

Шта пси најчешће сањају?

1 ч

1
Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

Регион

Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

1 ч

0

Више из рубрике

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Свијет

Узнемирујућа статистика: Свака трећа жена жртва насиља

59 мин

0
Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

Свијет

Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

1 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Оно што се дешава у Бриселу превазилази сваки здрав разум

2 ч

0
Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

Свијет

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Откривен детаљ из Мелбурна: Ово о Ђоковићу и Марију нисмо знали

23

10

Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

23

06

Да ли је исламизација политички мит или реалност Европе?

23

02

Цвијановић: Бањалука је срце наше Републике и 23. новембра биће дио наше велике побједе

23

00

Возио под дејством кокаина: Тежак удес младића из БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner