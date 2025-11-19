Песков: Телефонски разговор Путина и Трампа могуће одмах организовати

Извор:
СРНА
19.11.2025
22:40
Коментари:0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да би телефонски позив између руског предсједника Владимира Путина и предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа могао бити организован одмах ако је потребно.
"Могуће је, ако је потребно, одмах организовати телефонски позив између два лидера", рекао је Песков новинарима и додао да Русија одржава контакт са САД.
Он је додао да припремни рад за самит између двије земље још није завршен, преноси новински портал "БАХА брејкинг њуз".
"Москва је отворена за наставак преговора са Украјином", истакао је Песков, оптужујући Кијев за одлагање преговора о прекиду ватре.
