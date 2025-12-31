Logo
Како да кожа не изгледа сиво од јаке шминке и алкохола: Важни савјети за његу првог дана 2026. године

Извор:

Мондо.ба

31.12.2025

22:30

Како да кожа не изгледа сиво од јаке шминке и алкохола: Важни савјети за његу првог дана 2026. године

Сазнајте како да кожа не изгледа сиво послије Нове године – хидратација, лагана шминка и трикови за освјежен тен одмах након славља.

Алкохол и тешка шминка могу учинити кожу сивом и уморном, али хидратација и брза њега лица помажу да тен изгледа свјеже.

Лагани коректор, хигхлигхтер и минимална шминка враћају природан сјај и скривају трагове умора.

Хладан туш, масажа лица и гел маске за очи помажу у побољшању циркулације и моменталном освјежењу.

Нова година стиже, а са њом и дочек који носи дозу забаве, шаренила и, наравно, чашу више. И док уживате у слављу, често заборављамо да алкохол и тешка шминка могу оставити трагове на кожи – сивило, умор и благи оток су уобичајени ефекти првог дана у години. Али постоји неколико једноставних трикова да изгледате свјеже и одморно чак и ако сте претходну ноћ баш мало спавали.

ILU-BEBA-140925

Породица

Како правилно његовати бебину кожу током хладнијих зимских дана

Хидратација је кључ

Први корак је вода и електролити. Алкохол дехидрира кожу, па је важно попити барем двије до три чаше воде одмах након буђења. Додатак кокосове воде или напитка са електролитима може помоћи да се надокнади изгубљена влага и побољша тонус коже.

Брза њега лица

Умјесто тешких пилинга, препоручује се благи пилинг или маска за освјежење коже. Маска са хидратантним и свјетлећим својствима (хијалуронска киселина, витамин Ц) ће извући сивило са лица. Након тога, нанесите лагану крему или серум који садржи антиоксиданте.

Коректор и освјетљење

Ако је подочњак ипак присутан, коректор са светлом текстуром може направити велику разлику. Наношење коректора у троугластом облику испод очију не само да прикрива трагове умора, већ визуелно подиже лице. Додајте благи хигхлигхтер на јагодице и врх носа за свјеж и здрав сјај.

ћуретина-гљиве

Занимљивости

Ћуретина у кремастом сосу од гљива: Сочно месо и богат умак с ароматичним зачинима

Лагана шминка за "ново лице"

Умјесто тешке подлоге, бирајте руменила за образ и прозирне пудере. Оне враћају природан тон коже и не загушују поре, што је посебно важно послије алкохола. Минимална шминка често даје ефекат "одморене коже" боље од пуног маке-упа.

Мини ритуал за очи и усне

Отечене очи можете смирити хладним облогама или гел маском за очи. За усне – хидратантни балзам или лагани сјај додаје свјежину и завршава изглед.

Бонус савјет: Кратак туш са хладнијом водом и масажа лица покрећу циркулацију и тренутно освјежавају тен.

Са овим једноставним корацима, први дан 2026. може бити тренутак када кожа изгледа одморно и сјајно, без обзира на то колико је синоћ било забавно, преноси Мондо.ба.

