Ако Нову годину славите код куће, ево шта можете припремити

31.12.2025

13:21

Ако Нову годину славите код куће, ево шта можете припремити

Уколико ћете Нову годину дочекати код куће, за себе и своје госте можете спремити неколико брзих и једноставних јела који ће бити савршена грицкалица за вече.

Ови приједлози практичних залогаја који се лако припремају не захтијевају пуно састојака, а савршени су за опуштено новогодишње дружење и грицкање до поноћи.

Лиснато тијесто с пуњењем

Идеје за пуњење:

сир + шунка

песто + сир

хреновке

Припрема:

Изрежите готово лиснато тијесто на тракице, напуните комбинацијама по жељи, заролајте и пеците 15ак минута на 200°Ц док не порумени.

Брзи канапеи

Комбинације:

крем сир + димљени лосос

намаз од туњевине + кисели краставац

хумус + печена паприка

Хљеб изрежите на мале комаде и запеците у рерни док не постане хрскав. Премажите неком од комбинација по жељи.

Пица ролнице

Састојци:

1 пакирање лиснатог тијеста

3–4 кашике кечапа

100–150 грама рибаног сира

шунка/салама/кулен

оригано или пизза зачин

1 јаје (за премазивање)

Припрема:

Развуците лиснато тијесто на радној површини.

Премажите танким слојем кечапа. Поспите сир, затим додајте шунку или саламу. Поспите мало оригана. Заролајте тијесто у чврсти ролат. Режите на колутиће дебљине 2–3 цм. Посложите на папир за печење и премажите размућеним јајетом.

Мини печени кромпирићи

млади кромпир

маслиново уље

зачини

кисело врхње и бијели лук (за умак)

Млади кромпир прережите на пола, посолите, додајте мало маслиновог уља и зачине по жељи. Пеците док не порумени. Послужите с умаком од киселог врхња и ситно насјецканог бијелог лука.

