Ако Нову годину славите код куће, ево шта можете припремити

Извор:
Кликс
31.12.2025
13:21
Коментари:0
Уколико ћете Нову годину дочекати код куће, за себе и своје госте можете спремити неколико брзих и једноставних јела који ће бити савршена грицкалица за вече.
Ови приједлози практичних залогаја који се лако припремају не захтијевају пуно састојака, а савршени су за опуштено новогодишње дружење и грицкање до поноћи.
Лиснато тијесто с пуњењем
Идеје за пуњење:
сир + шунка
песто + сир
хреновке
Припрема:
Изрежите готово лиснато тијесто на тракице, напуните комбинацијама по жељи, заролајте и пеците 15ак минута на 200°Ц док не порумени.
Брзи канапеи
Фудбал
Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан
Комбинације:
крем сир + димљени лосос
намаз од туњевине + кисели краставац
хумус + печена паприка
Хљеб изрежите на мале комаде и запеците у рерни док не постане хрскав. Премажите неком од комбинација по жељи.
Пица ролнице
Састојци:
1 пакирање лиснатог тијеста
3–4 кашике кечапа
100–150 грама рибаног сира
шунка/салама/кулен
оригано или пизза зачин
1 јаје (за премазивање)
Припрема:
Развуците лиснато тијесто на радној површини.
Србија
Туча насред улице: Свађа у саобраћају прерасла у физички обрачун
Премажите танким слојем кечапа. Поспите сир, затим додајте шунку или саламу. Поспите мало оригана. Заролајте тијесто у чврсти ролат. Режите на колутиће дебљине 2–3 цм. Посложите на папир за печење и премажите размућеним јајетом.
Мини печени кромпирићи
млади кромпир
маслиново уље
зачини
кисело врхње и бијели лук (за умак)
Млади кромпир прережите на пола, посолите, додајте мало маслиновог уља и зачине по жељи. Пеците док не порумени. Послужите с умаком од киселог врхња и ситно насјецканог бијелог лука.
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
16
15
11
14
54
14
47
14
44
Тренутно на програму