'Новогодишње Централне вијести' вечерас у 19 часова

Извор:

АТВ

31.12.2025

12:39

'Новогодишње Централне вијести' вечерас у 19 часова

Кад нова година покуца на врата, ваља стару испратити како доликује, уз радост, пјесму и велике жеље, а ми смо и ову одлучили да испратимо са смијехом и сјајном забавом.

Навикли сте да наша рекапитулација године удара тачно у мету – ништа не изостављамо, смијемо се свему, и добром и лошем, а ни вечерас од 19 часова неће бити другачије. Оно што нам је на првом мјесту, а биће и у 2026. години, је да вам сваки дан учинимо другачијим, па овај конац непредвидиве године, са вама окренућемо наглавачке.

Кад видите каква нам је била 2025. година, славићете Нову 2026. годину, ма каква она била! То ћемо тек да видимо, а до тада вам желимо много смијеха!

Не пропустите вијести године – 'Новогодишње Централне вијести' на АТВ-у тачно у 19!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Таг:

АТВ

