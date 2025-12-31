Наша новогодишња прича: Радост празника на АТВ-у

'Наша новогодишња прича' данас од 12 часова и 45 минута послаће међу новогодишње жеље много доброг расположења и загријати срце празничним причама из цијеле Републике Српске.

Одабрано друштво, одлична музика, богата трпеза, Деда Мраз, коктели, плес и весеље, занимљиви разговори и мноштво изненађења за гледаоце – све то стаће у нашу новогодишњу забаву.

Све до 19 часова кроз интересантне приче које не само да сумирају ову 2025. годину, него откривају и шта нас све чека у Новој 2026. години, водиће вас Сандра Марјановић, Маријана Стјепановић и Тијана Вујичић.

Са нама биће најбоље припремање за најлуђу ноћ, а уз позивницу на празнично дружење, од срца вам желимо много здравља, радости, успјеха и незаборавих успомена, са још већом жељом да их стварамо заједно, и то већ данас од 12 часова и 45 минута.