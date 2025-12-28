Logo
Енерго клуб: Енерго актуелности

Извор:

АТВ

28.12.2025

14:24

Фото: АТВ

И ове недјеље у 'Енерго клубу' отварамо најактуелније теме из свијета енергетике.

Разговарамо о повећању рачуна за струју али и губицима и крађи с мреже, недостатку угља у Гацку и депонији.

Енергетску годину сумирамо заједно са првим човјеком Електрипривреде Републике Српске, Луком Петровићем.

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њиховој одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

