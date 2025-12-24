Битно: О буџету Републике Српске за 2026. годину

Извор:
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о буџету Републике Српске за 2026. годину.
Ко ће и колико средстава добитиу својој каси?
За 'Битно' говоре: Светлана Радановић, помоћник министра финансија Републике Српске, Миленко Крајишник, предсједник Фискалног савјета Републике Српске и Горан Радивојац, професор на Економском факултету Универзитета у Бања Луци.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Mаријана Ивељић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
