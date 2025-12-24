Logo
Битно: О буџету Републике Српске за 2026. годину

АТВ

24.12.2025

16:28

Битно: О буџету Републике Српске за 2026. годину

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о буџету Републике Српске за 2026. годину.

Ко ће и колико средстава добитиу својој каси?

За 'Битно' говоре: Светлана Радановић, помоћник министра финансија Републике Српске, Миленко Крајишник, предсједник Фискалног савјета Републике Српске и Горан Радивојац, професор на Економском факултету Универзитета у Бања Луци.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Mаријана Ивељић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

АТВ

Битно

Маријана Ивељић

