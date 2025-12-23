Досије: Убиство Ариела Богдановића

Извор:
23.12.2025
15:34
'Досије' доноси причу о убиству Ариела Богдановића.
Бањалука је 2. децембра 2022. године остала нијема. Ариел Богдановић нападнут је на улици и без јасног разлога и мотива избоден насмрт. Експлицитни снимак убиства ширио се мрежама и узнемирио јавност. Исту ноћ због злочина је ухапшен његов радни колега Далибор Мандић, који је неправоснажно осуђен на 30 година затвора.
Први пут пред камерама Ариелови родитељи, Дијана и Томо Богдановић, за 'Досије' говоре о свом сину и дану када се није вратио кући, као и о судском процесу и животу након трагедије која их је заувијек промијенила.
Емисију уређује и води Огњен Матавуљ.
'Досије' у сриједу у 20 часова и 30 минута.
