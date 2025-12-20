Logo
Енерго клуб: Поскупљење мрежарине

АТВ

20.12.2025

16:14

енерго ново
Фото: атв

У новом 'Енерго клубу' разговарамо о поскупљењу мрежарине.

Откривамо за колико ће поскупити, гдје ће бити уложена средства од прихода и како ће повећање утицати на цијену електричне енергије.

Истражујемо шта о новим поскупљењима кажу грађани.

Провјерили смо има ли краја саги око концесије 'Исток 2' у Угљевику.


'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

