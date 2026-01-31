Logo
Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару

31.01.2026

Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару
Фото: Pixabay

Двоје деце и двоје одраслих погинули су у пожару у кући у Алтајском крају у Русији, саопштиле су данас регионалне агенције за спровођење закона.

У саопштењу се наводи да је пожар избио синоћ у кући и да су двоје дјеце и двије одрасле особе преминули у болници од посљедица удисања дима, пренијела је агенција РИА Новости.

Покренут је кривични поступак због изазивања смрти из нехата, наводи се у саопштењу.

Истиче се да је највјероватнији узрок пожара неисправна пећ.

