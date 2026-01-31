Агресивни тумор који личи на модрицу и враћа се након лијечења

Извор:
Ангиосарком је веома риједак тумор меког ткива који се формира у унутрашњем слоју крвних или лимфних судова. Може да се развије готово било где у телу, али већина се формира на кожи - посебно на глави и врату или дојкама.
Заправо, најчешће мјесто гдје се ангиосарком јавља је кожа, посебно скалп а ријетко се формирају у органима попут срца - срчани ангиосарком, јетри и слезини.
Ангиосарком се јавља када се ћелије у унутрашњем слоју крвних судова претворе из нормалних у абнормалне. За разлику од нормалних, канцерогене ћелије не умиру. Умјесто тога, оне настављају да стварају нове ћелије које на крају постају тумори.
Канцерогене ћелије настављају да расту из погођених крвних судова, и често се шире на друге дијелове тијела.
Симптоми ангиосаркома варирају у зависности од погођеног дијела тела. На примјер, ангиосарком коже, укључујући кожу главе, лице, врат и дојке, изазива:
Симптоми ангиосаркома у органу, попут јетре, ријетко кад се примете све док он не порасте довољно да утиче на функционисање тог органа, Или створи притисак на оближње структуре.
Симптоми ангиосаркома у органу могу бити:
Ангиосарком може, али и не мора да изазове бол. На примјер, ангиосаркоми у јетри и слезини могу изазвати бол у горњем дијелу стомака, али обично не док не постану велики и узнапредовали.
Ангиосаркоми на кожи можда уопште не боли. Умјесто тога, може да изгледа као модрица која не блиједи или се не шири.
Неколико фактора ризика могу да повећају шансу за развој ангиосаркома:
Старост и пол - иако ангиосарком може да утиче на било кога у било ком узрасту, особе старије од 60 година имају већу вјероватноћу да развију ангиосарком. Више мушкараци, него жене развијају примарни ангиосарком.
Радиотерапија - ангиосарком је понекад секундарни рак који људи развијају неколико година, обично око осам до десет година, након што су примили радиотерапију за другу врсту рака, најчешће рак дојке.
Изложеност хемикалијама - ангиосарком јетре повезан је са излагањем поливинилхлориду, арсену и торијум-диоксиду. Понекад се ангиосаркоми не појављују све до 10 до 40 година након излагања.
Хронични лимфедем - приближно 5 одсто свих ангиосаркома повезано је са обликом хроничног (дуготрајног) лимфедема који се назива Стјуарт-Тривов синдром. Најчешће погађа особе које су имале мастектомију и уклањање лимфних чворова током лијечења рака дојке.
Генетски поремећаји - око 3 одсто свих ангиосаркома погађа људе који имају стања узрокована генетским поремећајима. Специфична стања укључују билатерални ретинобластом, Мафучијев синдром, неурофиброматозу и Клипел-Тренонеов синдром.
За дијагностиковање ангиосаркома користе се тестови снимања како би се видјели величина и локација тумора.
ЦТ скенирање, магнетна резонанца и ПЕТ скенирање су најчешћи тестови који се користе за дијагностиковање ангиосаркома. Уколико се сумња на ангиосатком дојке, раде се и мамографија или ултразвук, а ако се сумња на срчани ангиосарком потребан је и ехокардиограм.
Такође, ради се и биопсија.
Стадијум ангиосаркома одређује са скалом од И до ИВ, гдје стадијум I значи да се тумор није проширио ван своје примарне локације, а стадијум IV значи да се проширио на удаљене дијелове тијела.
Пошто су ангиосаркоми агресивни, у тренутку када се открију они су се већ проширили.
Најчешће мјесто ширења су плућа.
Ангиосарком се најчешће лијечи хирургијом, којом се уклања тумор.
Љекари могу да препоруче радиотерапију или хемотерапију пре или послије операције како би се смањили тумори или убиле додатне ћелије рака.
С обзиром на то да почињу у крвним судовима, ангиосарком се брзо шири, а када се једном прошири, ангиосарком је веома тешко лијечити. Чак и у случајевима када нестане након лијечења, често се враћа (рецидивира), пише Clevlend Clinic.
Преглед код љекара треба заказати ако се примјете било какве промене на кожи, као што су чворићи или ране на кожи главе, лица или врата које се не побољшавају, преноси Блиц.
