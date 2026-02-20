Logo
Свједок открио шта је претходило потјери у којој је погинуо полицајац

Огњен Матавуљ

20.02.2026

У Окружном суду у Бањалуци настављено је суђење полицајцу Александру Вуковићу оптуженом да је, током потјере за одбјеглим возачем, службеним возилом изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо његов колега Миодраг Савић.

С њима у возилу је био и трећи полицајац Растко Црљић који је пред судом испричао да је одлука о томе да се одбјегли ”пасат” мора стићи донесена током потјере, те да су се с тиме сложили и оптужени Вуковић и страдали Савић.

Црљић је сједио на задњем сједишту и каже да су тог дана обављали редовну контролу саобраћаја на раскрсници код Тржног центра ”Корт” у бањалучком насељу Дервиши. Тада су уочили ”пасат” који се непрописно полукружно окренуо на раскрсници.

”У том тренутку пристигло је друго возило које се накратко зауставило поред ”пасата” и изгледало је као да су возачи нешто размијенили кроз прозоре. Затим је ”пасат” нагло кренуо према граду и кренули смо за њим како би га контролисали”, рекао је Црљић.

Он каже да су на службеном возилу упалили ротацију и сирену, те да су Вуковић и Савић причали да треба да сустигну ”пасата”.

”Миодраг је рекао: ”Морамо га стићи” и Вуковић се с тим сложио. Тај ”пасат” је ишао брзо. Самог судара се не сјећам и знам само да се пробудио у болници”, рекао је Црљић.

Он није тражио кривично гоњење Вуковића, нити је исплату одштете. Сматра да су ”само радили свој посао” и да је то била несрећа, коју нико није желио...

Хроника

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

На питања суда појаснио је да у полицији немају посебну обуку за вожњу аутомобила у потјерама и појаснио да је одбјегли возач тек касније идентификован и да се радило о Ђорђу Милијашу.

Према оптужници Вуковић је током потјере прошао кроз црвено свјетло на семафору и ударио у ”голфа” којим је управљао цивил Марко Вујмиловић, да би се потом одбио и ударио у стуб уличне расвјете усљед чега је погинуо Савић.

Возач ”голфа” Вујмиловић у судару је задобио тешке повреде опасне по живот. Пред судом је испричао да је кобне вечери одвезао колегу и кренуо кући према Трапистима. Несреће се, ни дан данас, не сјећа, али му је познато да се зауставио на семафору код ”Јајчевића”. Он је тражио 23.000 КМ одштете за трошкове лијечења и за све што је претрпио.

”И дан данас имам посљедице. Два мјесеца након несреће имао сам и инфаркт и дуго сам се лијечио. Оптужени ми се никада није обратио. Да јесте другачије бих поступио”, рекао је, између осталог, Вујмиловић.

Породица страдалог полицајаца тражила је 80.000 КМ одштете, а његов отац у суду је рекао да остаје код одштетног захтјева. Навео је да о несрећи не зна ништа и да га је полиција обавијестила о смрти сина. И он је нагласио да их оптужени Вуковић није контактирао од тренутка несреће.

Иначе, Вуковић је раније са тужилаштвом склопио споразум о признању кривице и пристао да буде осуђен на годину затвора и једногодишњу забрану управљања возилом. Међутим, нагодбу је одбило судско вијеће којим је предсједавао судија Синиша Марковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

