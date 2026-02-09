Детаљи кобне несреће у Бањалуци: Суд одбио споразум о признању кривице, породица тражи 80.000 КМ

Извор:
Глас Српске
09.02.2026
07:33
Коментари:0
Вијеће бањалучког Окружног суда одбацило је споразум о признању кривице којим је било предвиђено да оптужени Александар Вуковић (32) из Бањалуке буде осуђен на годину затвора јер је скривио саобраћајну несрећу у којој је током полицијске потјере дошло до судара и погибије његовог колеге Миодрага Савића (27) и повређивања још двије особе.
Споразумом је била предвиђена и једногодишња забрана управљања возилом и одузимање возачке дозволе на тај период.
Хроника
МУП Српске о страдалом полицајцу: Прецизан, одговоран, беспријекоран
- Одлука је била тешка и вијеће је дуго разматрало све околности. Казна је максимално ублажена и суд сматра да не постоје посебно олакшавајуће околности које би то оправдале - појаснио је предсједник судског вијећа судија Синиша Марковић.
Хроника
Возач из потјере, у којој је погинуо бањалучки полицајац, ослобођен за насилничку вожњу
Споразуму се противила и породица покојног Савића, као и оштећени Марко Вујмиловић.
Судија Марковић је истакао да разлог за одбијање нагодбе није њихово противљење. Појаснио је да из доказа у судском спису не произлази оправданост договорене казне.
Кобна несрећа, за коју је оптужен Вуковић, десила се 8. јуна 2024. године у раним јутарњим часовима у бањалучком насељу Лазарево, на раскрсници Булевара Милутина Миланковића и улице Књаза Милоша.
Како је наведено у оптужници Вуковић, који је у то вријеме био полицајац, управљао је службеним возилом "шкода октавија", власништво МУП-а РС и кретао се непрописном брзином те се није зауставио на црвено свјетло на семафору.
- Возио је из Залужана према насељу Ребровац брзином од 76,5 км/час у насељеном мјесту, гдје је брзина кретања ограничена на највише 50 км/час. На возилу је била укључена плава свјетлосна сигнализација и оптужени је покушавао да стигне возило "пасат". Међутим, није зауставио возило, иако је на семафору било упаљено црвено свјетло, а био је свјестан да уласком у раскрсницу противно изричитој забрани може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот на шта је пристао - пише у оптужници.
Хроника
Познат идентитет погинулог полицајца: Страдао на дужности!
Додато је да је приликом проласка кроз раскрсницу полицијским возилом ударио у возило "голф", којим је управљао Марко Вујмиловић (25), а потом је ударио у метални стуб семафора, гдје се и зауставио.
- Усљед тога је сапутник у његовом возилу Миодраг Савић задобио тешке тјелесне повреде, које су довеле до смртног исхода на лицу мјеста. Сапутник у истом возилу Растко Црљић задобио је лаку тјелесну повреду, док је Марко Вујмиловић задобио тешку тјелесну повреду опасну по живот - истакнуто је у оптужници.
Породица настрадалог Миодрага Савића затражила је одштету од укупно 80.000 КМ, као и одштету за трошкове изградње споменика. Савићев отац Драган истакао је да траже по 20.000 марака за њега, Миодрагову мајку Радмилу и сестре Данијелу Вржина и Илијану Рађевић.
Истакао је да је казна од годину дана мизерна и неприхватљива те да оптужени никада са њима није контактирао и изјавио им саучешће. Илијана Рађевић је истакла да њима ништа неће вратити брата, али казна од године је премала и увредљива. Замјерила је оптуженом што са њима није лично контактирао. Рекла је да је чула да је покушао преко колеге да са њима ступи у контакт, али они нису били спремни за сусрет.
Свијет
3 д0
Хроника
3 д0
Хроника
5 д0
Хроника
1 седм0
Хроника
17 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
Најчитаније
12
40
12
38
12
37
12
18
12
07
Тренутно на програму