Logo
Large banner

Туча у Приједору: Флашама разбио витрину па добио столицу у главу, обојица оптужени

08.02.2026

18:36

Коментари:

0
Туча у Приједору: Флашама разбио витрину па добио столицу у главу, обојица оптужени
Фото: Pexels.com

Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против Џ.А. и К.К. из овог града због сукоба у приједорском локалу када је Д.Ж. оштетио инвентар локала, а К.К. га ударио столицом.

Оптужницу против њих потврдио је судија за претходно саслушање Основног суда у Приједору.

Џ.А. терете због кривичног дјела оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240, став 1. Кривичног законика РС на штету К.К., а К.К. да је учинио кривично дјело тешка тјелесна повреда на штету Џ.А.

Како се наводи у оптужници, све се десило 20. јуна 2022. године, у Приједору, у локалу који је у власништву К.К.

"Након што је конобар одбио да му послужи пиће, Џ.А. је бацио двије празне стаклене пивске флаше на изложену витрину иза шанка наведеног угоститељског објекта на којој су била послагана алкохолна пића, разбио пиће и оштетио инвентар стакло на украсној витрини", наводи се у саопштењу.

На тај начин оштећеном К.К. проузроковао је материјалну штету у новчаном износу од око 1.500 КМ.

Са друге стране, оптужница К.К. терети да је исти дан, на истом мјесту, након што је Џ.А. проузроковао оштећења, напао Џ.А.

"Свјестан да ће на тај начин оштећеног тешко повриједити, а што је хтио, изреволтиран понашањем оштећеног Д.А., узео је барску столицу која се налазила поред Џ.А. те наведеном столицом ударио Џ.А. у предјелу главе", наводи се у оптужници.

Додаје се да га је затим ударио и ногом у предјелу прса.

"Тиме је Џ.А., под тачком 1. оптужнице учинио кривично дјело оштећење и одузимање туђе ствар, а К. К. под тачком 2. оптужнице учинио је кривично дјело тешка тјелесна повреда на штету оштећеног Џ.А.", пише у оптужници Окружног јавног тужилаштва Приједор.

(Независне)

Подијели:

Тагови:

Приједор

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вођа љетњег кампа осуђен на затвор због дрогирања и сексуалног злостављања младих дјечака

Свијет

Вођа љетњег кампа осуђен на затвор због дрогирања и сексуалног злостављања младих дјечака

2 ч

0
Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

Занимљивости

Случајно постали брутално богати: Грешком им уплатили милијарде

2 ч

0
Снажан земљотрес погодио Боливију!

Свијет

Снажан земљотрес погодио Боливију!

3 ч

0
Зеленски: Украјина има двије опције

Свијет

Зеленски: Украјина има двије опције

3 ч

0

Више из рубрике

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

Хроника

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

6 ч

0
Рањен ловац на Мањачи!

Хроника

Рањен ловац на Мањачи!

7 ч

0
Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

Хроника

Велики пожар: Горјела кућа, још се не зна узрок

10 ч

0
Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

Хроника

Запалило се возило на аутопуту код Сарајева

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Бранко Блануша признао пораз?

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner