Туча у Приједору: Флашама разбио витрину па добио столицу у главу, обојица оптужени

08.02.2026
18:36
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Приједор подигло је оптужницу против Џ.А. и К.К. из овог града због сукоба у приједорском локалу када је Д.Ж. оштетио инвентар локала, а К.К. га ударио столицом.
Оптужницу против њих потврдио је судија за претходно саслушање Основног суда у Приједору.
Џ.А. терете због кривичног дјела оштећење и одузимање туђе ствари из члана 240, став 1. Кривичног законика РС на штету К.К., а К.К. да је учинио кривично дјело тешка тјелесна повреда на штету Џ.А.
Како се наводи у оптужници, све се десило 20. јуна 2022. године, у Приједору, у локалу који је у власништву К.К.
"Након што је конобар одбио да му послужи пиће, Џ.А. је бацио двије празне стаклене пивске флаше на изложену витрину иза шанка наведеног угоститељског објекта на којој су била послагана алкохолна пића, разбио пиће и оштетио инвентар стакло на украсној витрини", наводи се у саопштењу.
На тај начин оштећеном К.К. проузроковао је материјалну штету у новчаном износу од око 1.500 КМ.
Са друге стране, оптужница К.К. терети да је исти дан, на истом мјесту, након што је Џ.А. проузроковао оштећења, напао Џ.А.
"Свјестан да ће на тај начин оштећеног тешко повриједити, а што је хтио, изреволтиран понашањем оштећеног Д.А., узео је барску столицу која се налазила поред Џ.А. те наведеном столицом ударио Џ.А. у предјелу главе", наводи се у оптужници.
Додаје се да га је затим ударио и ногом у предјелу прса.
"Тиме је Џ.А., под тачком 1. оптужнице учинио кривично дјело оштећење и одузимање туђе ствар, а К. К. под тачком 2. оптужнице учинио је кривично дјело тешка тјелесна повреда на штету оштећеног Џ.А.", пише у оптужници Окружног јавног тужилаштва Приједор.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму