Како је опозиција прошла на једином гласачком мјесту у Бањалуци

08.02.2026
На једином бирачком мјесту у Бањалуци на којем су поновљени ванредни избори за предсједника Републике Српске опозиција и ЦИК су сами себи скочили у стомак.
Кандидат СНСД-а Синиша Каран је преокренуо резултат у односу на кандидата СДС-а Бранка Бланушу.
Наиме, 21. новембра прошле године Блануша је имао 27 гласова више, док му је сада подршку у односу на Бланушу дало 69 гласача више.
Да појаснимо, 21. новембра на ово бирачко мјесто изашло је 153 бирача, а тада је Блануша добио 87, а Каран 60 гласова.
У недјељу, 8. фебруара, излазност је била већа баш као и побједа СНСД-овог кандидата. Право гласа је остварило 192 бирача, а за Карана је било 128, док је Блануша добио 59 гласова.
