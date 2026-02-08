Logo
Како је опозиција прошла на једином гласачком мјесту у Бањалуци

Извор:

АТВ

08.02.2026

19:55

Како је опозиција прошла на једином гласачком мјесту у Бањалуци
Фото: АТВ

На једином бирачком мјесту у Бањалуци на којем су поновљени ванредни избори за предсједника Републике Српске опозиција и ЦИК су сами себи скочили у стомак.

Кандидат СНСД-а Синиша Каран је преокренуо резултат у односу на кандидата СДС-а Бранка Бланушу.

Наиме, 21. новембра прошле године Блануша је имао 27 гласова више, док му је сада подршку у односу на Бланушу дало 69 гласача више.

Да појаснимо, 21. новембра на ово бирачко мјесто изашло је 153 бирача, а тада је Блануша добио 87, а Каран 60 гласова.

У недјељу, 8. фебруара, излазност је била већа баш као и побједа СНСД-овог кандидата. Право гласа је остварило 192 бирача, а за Карана је било 128, док је Блануша добио 59 гласова.

