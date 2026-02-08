Потврђено за АТВ: Каран побиједио у Херцеговини!

Извор:
АТВ
08.02.2026
19:51
Коментари:4
Кандидат СНСД-а на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је на бирачким мјестима у Херцеговини на којим се опет гласало.
Како је речено за АТВ у општинским изборним комисијама, Каран је побиједио на бирачким мјестима у Невесињу, Гацку и Билећи.
Биоград, Невесиње
Синиша Каран 132
Бранко Блануша 57
Брљево, Гацко
Синиша Каран 83
Бранко Блануша 64
Врањска, Билећа
Синиша Каран 31
Бранко Блануша18
