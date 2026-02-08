Logo
Потврђено за АТВ: Каран побиједио у Херцеговини!

Извор:

АТВ

08.02.2026

19:51

Коментари:

4
Синиша Каран на гласању
Фото: АТВ БЛ

Кандидат СНСД-а на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран побиједио је на бирачким мјестима у Херцеговини на којим се опет гласало.

Како је речено за АТВ у општинским изборним комисијама, Каран је побиједио на бирачким мјестима у Невесињу, Гацку и Билећи.

Резултати избора у Херцеговини

Биоград, Невесиње

Синиша Каран 132

Бранко Блануша 57

Брљево, Гацко

Синиша Каран 83

Бранко Блануша 64

Врањска, Билећа

Синиша Каран 31

Бранко Блануша18

резултати поновљених избора

Поновљени пријевремени избори

Синиша Каран

Бранко Блануша

