Колика је излазност на поновљеним изборима

Извор:
АТВ
08.02.2026
19:35
Коментари:0
Биралишта широм Републике Српске, на којем су грађани бирали предсједника, су затворена у 19 часова, а са терена стижу резултати о излазности.
Избори су, подсјетимо, поновљени на појединим бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.
На бирачком мјесту у бањалучком насељу Шарговац на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласала су 192 од уписаних 539 бирача или 35,6 одсто, изјавио је вечерас Срни предсједник Градске изборне комисије Дубравко Малинић.
Малинић је навео да је биралиште затворено у 19 часова, те није било проблема у изборном процесу.
Бирачко мјесто Брљево у Гацку на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске је затворено, а од уписаних 230 бирача гласало је 147 или 63,91 одсто, речено је Срни у Општинској изборној комисији /ОИК/.
У ОИК-у наводе да је изборни дан протекао уредно, без проблема.
У Станарима је на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало 30,91 одсто бирача, рекли су у Општинској изборној комисији (ОИК). Право гласа је искористило 68 грађана од 220 уписаних у бирачки списак.
У Станарима су избори поновљени на једном бирачком мјесту у Митровићима, које је затворено у 19 часова, јавља Срна.
Изборни дан завршен је мирно и без проблема на бирачком мјесту Кореташи у општини Лопаре, гдје је на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласало 113 од 259 уписаних бирача, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Давор Вићић.
Он каже да је данашња излазност од 43,63 одсто на поновљеним изборима већа него на редовним одржаним лани у новембру.
Вићић је навео да није било приговора ОИК-у на изборни процес.
На бирачком мјесту Приградско у Угљевику излазност грађана на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске је 54,7 одсто, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Нермина Ахметовић.
Она каже да је изборни дан протекао без проблема и без приговора ОИК-у.
На једном бирачком мјесту гдје су у Угљевику поновљени избори уписано је 936 бирача.
На оба бирачка мјеста у општини Милићи на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске данас је гласало више од 50 одсто бирача, подаци су Општинске изборне комисије /ОИК/.
Избори су поновљени на бирачким мјестима Копривно, гдје су гласала 84 бирача или 53,50 одсто од укупно 160 људи са правом гласа, те Дубички Мост, гдје је гласало 417 грађана или 52 одсто од 850 уписаних у бирачки списак.
Предсједник ОИК-а Мирко Савић рекао је Срни да су избори протекли мирно, те да се прелиминарни, незванични резултати са ова два бирачка мјеста очекују око 20.00 часова.
Током изборног процеса није било неправилности ни притужби.
До 19.00 часова у општини Осмаци на биралиште за поновљене пријевремене изборе за предсједника Републике Српске гласало је 347 бираача или 50,95 одсто од укупног броја бирача на овом бирачком мјесту, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Осмаци Владо Капур.
Капур је рекао да је гласачко мјесто затворено у 19.00 часова и додао да су избори протекли у најбољем реду.
Он је подсјетио да су, према одлуци ЦИК-а, од шест бирачких мјеста, избори поновљени само на једном бирачком мјесту, на којем је право гласа имао 681 бирач.
