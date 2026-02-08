Добојлије опет на биралиштима

Аутор:Божана Живановић
08.02.2026
19:11
Гласали су једном, а сада и други пут. Добојлије помало и љуте на ЦиК БиХ што опет морају на биралишта. И то на чак 31 бирачко мјесто гдје право гласа имају 17.562 бирача. Кажу, пробудио се овог јутра и инат. Није им било тешко да обаве своју грађанску дужност. Доста им је да се од Добоја прави „град случај“.
"Јесам гласао сам и опет ћу гласати кога ја сматрам. За ово кратко вријеме само паре се узимају. Ако је в.д. предсједник могао је бити и осам мјесеци и не троше се паре безвезе", "Посве тешко, ми смо инвалиди. Али ето, грађанска дужност је па да обавимо. Н: Шта очекујете? Ништа, вјерујте ништа. Само да испунимо грађанску дужност", "Тек сада први пут излазим", "Ништа не очекујем неке велике промјене, али ваљда ће бити боље", "Била сам на претходним који су били, сад како је ЦИК објавио да су поништени па да се треба поново за мјеста градове које су објавили. Сад ми ово није јасно", кажу грађани.
Није јасно ни Градској изборној комисији како је ЦИК БиХ ноћ уочи поновљених пријевремених предсједничких избора разријешила чак четири предсједника бирачких одбора у Добоју и њихове замјенике, те именовала нове. Кажу, годинама се покушава направити изборна афера у Добоју. Поручују да од те приче нема ништа и да изборни дан тече без већих потешкоћа. И све то под будним оком посматрача не само из Добоја, већ и из других општина и градова. ГИК је издао 404 акредитације.
"Наводно да сад допушта се посматрачима да приђу на 20 центиметара изнад бирачког одбора и да врше увид. Људи не могу да раде. Нигдје то не може се допустити да дође на 20 цм, него да му се допусти да посматра да гледа сав процес и контролише, али на довољној удаљености да могу бирачки одбори да нормално раде", каже Ненад Палксић, предсједник ГИК Добој.
Први приговор који је Градска изборна комисија запримила био је управо због непрмијереног понашања једног посматрача у Средњошколском центру. А излазност на поновљеним изборима могла би бити и већа него у новембру прошле године. До 15 часова у Добоју је гласало 46 одсто грађана уписаних у бирачки списак. А како су Добојлије гласале, Градска изборна комисија могла би саопштити већ око 20 часова.
