Logo
Large banner

Напустили Станивуковићев покрет и прешли у ДЕМОС

Извор:

СРНА

08.02.2026

17:05

Коментари:

0
Напустили Станивуковићев покрет и прешли у ДЕМОС

Предсједник и потпредсједник Општинског одбора Покрета "Сигурна Српска" у Петрову Владан Дујковић и Милош Станојевић напустили су ову партију и придружили се ДЕМОС-у.

У Градском одбору ДЕМОС-а у Добоју Срни је речено да је, уз Дујковића и Станојевића, у ДЕМОС прешла већина чланова Општинског одбора Покрета "Сигурна Српска" Петрово.

"Од данас ћемо заједничким снагама радити за добробит свих грађана, наших комшија. Заједно смо снажнији", поручили су из ДЕМОС-а.

Милорад Додик

Друштво

Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

demos

Покрет Сигурна Српска

Petrovo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велика излазност на поновљеним пријевременим изборима

Република Српска

Велика излазност на поновљеним пријевременим изборима

4 ч

0
Већа излазност у Зворнику него 23. новембра

Република Српска

Већа излазност у Зворнику него 23. новембра

4 ч

0
Ово је излазност до 15 часова

Република Српска

Ово је излазност до 15 часова

4 ч

0
Мјештани Табанаца код Зворника: Градоначелник Бијељине вршио притисак на бираче

Република Српска

Мјештани Табанаца код Зворника: Љубиша Петровић вршио притисак на бираче

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

48

Цвијановић: Опозиција је брука Српске, срамотно и њено шуровање са сарајевском чаршијом

20

46

Бранко Блануша признао пораз?

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner