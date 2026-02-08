Напустили Станивуковићев покрет и прешли у ДЕМОС

Извор:
Предсједник и потпредсједник Општинског одбора Покрета "Сигурна Српска" у Петрову Владан Дујковић и Милош Станојевић напустили су ову партију и придружили се ДЕМОС-у.
У Градском одбору ДЕМОС-а у Добоју Срни је речено да је, уз Дујковића и Станојевића, у ДЕМОС прешла већина чланова Општинског одбора Покрета "Сигурна Српска" Петрово.
"Од данас ћемо заједничким снагама радити за добробит свих грађана, наших комшија. Заједно смо снажнији", поручили су из ДЕМОС-а.
