Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

Извор:
АТВ
08.02.2026
16:51
Предсједник СНСД-а Милорад Додик познат је као неко ко воли да се уз добру музику провесели с пријатељима и сарадницима, а неријетко се и сам ухвати микрофона.
Тако је било и на породичној прослави породице Ћорић.
Додик је узео микрофон и запјевао пјесму "Романија" и додатно подигао атмосферу на весељу.
Присутни су пјевали са њим и веселили се, а снимак са прославе се убрзо проширио друштвеним мрежама.
На прослави су били бројни функционери Републике Српске, међу којима и министри Сташа Кошарац и Горан Селак, док је госте током вечери забављао Никола Роквић.
