Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

АТВ

08.02.2026

16:51

Милорад Додик
Предсједник СНСД-а Милорад Додик познат је као неко ко воли да се уз добру музику провесели с пријатељима и сарадницима, а неријетко се и сам ухвати микрофона.

Тако је било и на породичној прослави породице Ћорић.

Додик је узео микрофон и запјевао пјесму "Романија" и додатно подигао атмосферу на весељу.

Присутни су пјевали са њим и веселили се, а снимак са прославе се убрзо проширио друштвеним мрежама.

На прослави су били бројни функционери Републике Српске, међу којима и министри Сташа Кошарац и Горан Селак, док је госте током вечери забављао Никола Роквић.

Милорад Додик

