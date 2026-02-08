Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара

Извор:
АТВ
08.02.2026
16:22
У наредним данима у региону се очекује благо захлађење, док су сутра увече и током ноћи ка уторку на истоку региона могући и снијег и сусњежица.
Од сриједе слиједи брзо отопљење, а до викенда релативно топло вријеме уз повремену кишу, док ће у петак бити нешто свјежије, наводи метеоролог-аматер Марко Чубрило.
Током сутрашњег дана, понедјељак 9. фебруар 2026. године, са истока Европе стиже продор хладнијег ваздуха преко Румуније. На југу и југоистоку региона очекује се наоблачење са повременим падавинама, док је снијег могућ и у нижим предјелима.
Послије подне и током ноћи ка уторку снијег се очекује на истоку Србије и понегдје у Војводини, али без значајнијег сњежног покривача, углавном два до три центиметра. Истовремено ће почети да дува јака, повремено и олујна, кошава.
У понедјељак ће бити хладније, са дневним температурама од око нуле на истоку Србије до осам степени на западу Хрватске. Најхладније ће бити током ноћи ка уторку, када се очекују температуре од минус шест степени на истоку Србије до око два степена на западу Хрватске.
У уторак ће снијег током преподнева престати, уз постепено разведравање и повремене сунчане интервале. Кошава ће слабити и прелазити у топлу варијанту. Дневне температуре биће од минус један степен на истоку Србије до девет степени на западу и југозападу Хрватске.
Од сриједе долази до јачања утицаја Атлантика, што ће донијети нагло отопљење, али и више влаге. Очекују се честе падавине у виду кише, уз јужни вјетар, југо на Јадрану и топлу кошаву у Србији. Температуре ће се кретати од око два степена на истоку Србије до чак 19 степени у појединим фенским предјелима Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине.
До петка ће се задржати релативно топло вријеме уз повремену кишу, са максималним температурама од 5 до 15 степени. У петак је могуће ново погоршање, уз планински снијег, благо захлађење и окретање ветра на сјеверозападни правац. Дневни максимуми биће од око четири степена на северозападу до 17 степени на југу региона.
Око 15. фебруара, Сретење, очекује се ново погоршање времена, али према тренутним прогнозама снијег је извјестан углавном изнад 700 метара надморске висине.
Већина модела за сада не најављује јаче захлађење, док једино АИФС модел заснован на вјештачкој интелигенцији указује на могућност израженијег продора хладног ваздуха и снијега и у низијама.
Након краткотрајног зимског налета, од средине фебруара поново се очекује топлије, готово прољећно вријеме.
