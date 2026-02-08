Logo
Large banner

Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара

Извор:

АТВ

08.02.2026

16:22

Коментари:

0
Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара
Фото: АТВ

У наредним данима у региону се очекује благо захлађење, док су сутра увече и током ноћи ка уторку на истоку региона могући и снијег и сусњежица.

Од сриједе слиједи брзо отопљење, а до викенда релативно топло вријеме уз повремену кишу, док ће у петак бити нешто свјежије, наводи метеоролог-аматер Марко Чубрило.

хасин врх

Друштво

"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца

Током сутрашњег дана, понедјељак 9. фебруар 2026. године, са истока Европе стиже продор хладнијег ваздуха преко Румуније. На југу и југоистоку региона очекује се наоблачење са повременим падавинама, док је снијег могућ и у нижим предјелима.

Послије подне и током ноћи ка уторку снијег се очекује на истоку Србије и понегдје у Војводини, али без значајнијег сњежног покривача, углавном два до три центиметра. Истовремено ће почети да дува јака, повремено и олујна, кошава.

У понедјељак ће бити хладније, са дневним температурама од око нуле на истоку Србије до осам степени на западу Хрватске. Најхладније ће бити током ноћи ка уторку, када се очекују температуре од минус шест степени на истоку Србије до око два степена на западу Хрватске.

БиХ, Хрватска и Србија ове седмице

У уторак ће снијег током преподнева престати, уз постепено разведравање и повремене сунчане интервале. Кошава ће слабити и прелазити у топлу варијанту. Дневне температуре биће од минус један степен на истоку Србије до девет степени на западу и југозападу Хрватске.

zoran djindjic

Србија

Тјелохранитељ Зорана Ђинђића: Убиство се није десило како пресуда описује

Од сриједе долази до јачања утицаја Атлантика, што ће донијети нагло отопљење, али и више влаге. Очекују се честе падавине у виду кише, уз јужни вјетар, југо на Јадрану и топлу кошаву у Србији. Температуре ће се кретати од око два степена на истоку Србије до чак 19 степени у појединим фенским предјелима Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине.

До петка ће се задржати релативно топло вријеме уз повремену кишу, са максималним температурама од 5 до 15 степени. У петак је могуће ново погоршање, уз планински снијег, благо захлађење и окретање ветра на сјеверозападни правац. Дневни максимуми биће од око четири степена на северозападу до 17 степени на југу региона.

Сретење доноси ново погоршање

Око 15. фебруара, Сретење, очекује се ново погоршање времена, али према тренутним прогнозама снијег је извјестан углавном изнад 700 метара надморске висине.

Дора Лукић

Регион

Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота

Већина модела за сада не најављује јаче захлађење, док једино АИФС модел заснован на вјештачкој интелигенцији указује на могућност израженијег продора хладног ваздуха и снијега и у низијама.

Након краткотрајног зимског налета, од средине фебруара поново се очекује топлије, готово прољећно вријеме.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца

Друштво

"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца

4 ч

6
Млади кореограф истражује српску фолклорну баштину

Друштво

Млади кореограф истражује српску фолклорну баштину

5 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра

7 ч

0
УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

Друштво

УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner