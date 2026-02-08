Logo
Какво нас вријеме очекује сутра

Извор:

СРНА

08.02.2026

13:24

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује сутра
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно повремено са слабом кишом, на планинама са слабим снијегом.

Ујутру ће понегдје око ријека и по котлинама бити магле.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, увече у Семберији појачан, источних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутарња температура ваздуха биће од два до шест, на југу до осам, а највиша дневна од шест до 11, на југу до 13 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно четири, Хан Пијесак пет, Калиновик шест, Соколац, Мраковица седам, Гацко осам, Фоча, Сребреница, Јајце, Ливно, Сарајево девет, Вишеград, Мркоњић Град, Нови Град 10, Бијељина, Билећа, Приједор, Тузла 11, Требиње, Добој 12, Бањалука, Мостар, Сански Мост 13 степени Целзијусових.

