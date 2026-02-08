ФЗО: На располагању бесплатан инфо-број

Извор:
АТВ
08.02.2026
11:00
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске увео је бесплатан инфо-број за грађане под мотом "Провјерена информација штити ваше право".
Позивом на број 0800 5 08 08 осигураници правовремено могу добити све релевантне информације у вези са обавезним здравственим осигурањем, као и савјет и појашњење када је ријеч о остваривању права с циљем унапређења доступности информација, саопштено је из Фонда.
- У ери информације намјера Фонда је да осигураници позивом на овај број правовремено добију тачне информације, јер се само тако омогућава потпуна заштита права осигураних лица - наводи се у саопштењу.
Из ФЗО истичу да да ће бесплатан инфо-број бити доступан осигураницима сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
Позивом на овај број грађанима ће, како наводе из ФЗО, на располагању бити заштитници права осигураних лица, као и Одјељење за односе са јавношћу, који су и прије отварања бесплатног инфо-броја свакодневно одговарали на све телефонске позиве и питања осигураника.
- Иако је Фонд и до сада био на располагању осигураницима за сва питања, сада ће позивом на овај број моћи да поставе свако питање које их занима, али без излагања додатним трошковима, јер је позив бесплатан - појашњава се у саопштењу.
Осим бесплатног броја, грађанима ће и даље бити доступни и други бројеви телефона истакнути на интернет страници и на плакатима заштитника права, посебно ако желе да разговарају са заштитником из своје филијале.
Из ФЗО подсјећају да су осигураницима доступни заштитници права у свим филијалама Фонда у Републици Српској, како лично, тако и путем директног броја заштитника.
- Бесплатан број за грађане додатно је промовисан и на плакатима заштитника права који су дистрибуисани свим здравственим установама и апотекама у Српској, јер је циљ да информација о здравственом осигурању и све могућности које осигурање нуди допру до сваког осигураног лица - истиче се у саопштењу.
Осигураницима ће, како се наводи, ускоро бити доступна и нова интернет страница ФЗО прилагођена савременим технолошким стандардима и модерним дигиталним рјешењима.
Свјесни да је информисање осигураника о правима из здравственог осигурања једна од важнијих мисија, Фонд је још 2011. године у свим својим филијалама именовао заштитнике права.
- Њиховим именовањем ФЗО је постао први у региону који је у оквиру својих ресурса формирао институт заштите права и тиме показао да је заштита права осигураника један од кључних приоритета у раду - истиче се у саопштењу.
Свијет
3 ч0
Република Српска
4 ч3
Србија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
40
14
23
14
17
14
08
13
57
Тренутно на програму