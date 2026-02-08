Logo
"Људи ме критикују зато што плачем": Јоџир отворио душу послије елиминације из "Exatlona"

Извор:

Информер

08.02.2026

11:25

Јован Радуловић Јоџир је рекао да га људи критикују зато што плаче и открио да је велики емотивац.

Током ријалитија Exatlon Србија гледаоци су могли да упознају Јована Радуловића Јоджира као нико други.

Ради се о врло доброћудном и емоционалном типу, кога ниједном није било стид да пусти и неку сузу. Ово је поготово до изражаја дошло приликом опроштаја послије елиминације када се расплакао као никада прије, а са њиме и остали учесници.

Занимљиво, постоје људи који су му замјерили што био емотивац

– Пази, ја сам неко ко не крије емоције какве год оне биле. Значи, ако ми се плаче, ја ћу да плачем. Доста пута будем критикуван од стране неких небитних људи у мом животу када ме виде да плачем. Човјек од крви и меса, емоционалан сам. Вежем се за људе, не тако лако, али када се вежем и када ми неко постане драго и треба да се одвојим од њега… Не можете да разумијете колика је то везаност. Био сам са њима 40 и нешто дана. Ми устанемо ујутру, изљубимо се, загрлимо се… И тако са свима. Такав однос имамо стално – искрен је био Јоджир.

На питање да прокоментарише свађе које су се дешавале, Црногорац је одговорио:

– Између нас није било свађа. Ја сам тражио искључиво да имамо неке коректне односе.

Ово није ријалити затроване врсте, што никад не бих пристао да будем у таквом окружењу. Када год би се свађали, било ко, кажем:

„Људи молим вас немојте да се свађате. Дошли смо овдје да играмо и да све буде фер и коректно“. Биле су ти ситуације са Бошком, те теорије завјере према Алекси и Елици и то смо све изгладили и опет спустили лопту. Мало је побркало односе на два дана, али опет смо били тим на моју иницијативу. И успио сам у томе. Не постоји неко са ким сам се посвађао.

Јован Радуловић Јоџир

