Ко је Даниел Кајмакоски, пјевач који је синоћ отет у Београду?

08.02.2026
Пјевач Даниел Кајмакоски (43) отет је ноћас у Београду, пише Курир!
Како сазнаје овај портал, Даниел Кајмакоски је отет у колима код Бетон хале.
Непознати извршиоци за којима се трага везали су га и возили у његовом ауту и тражили 20 000 евра.
- Сумња се да су у питању страни држављани, а не искључује се могућност да су у питању мигранти. Отетог су возили до Руме гдје су, када су покушали да их зауставе саобраћајци, ударили у банкину, изашли из возила и побјегли - открива извор Курира.
Данијел Кајмакоски, рођен 17. октобра 1983. године, македонски је пјевач и музичар који је широј јавности постао познат учешћем и побједом у првој сезони српске верзије такмичења X Factor Adria 2014. године. Представљао је БЈР Македонију на Пјесми Евровизије 2015. године.
Са шест година са родитељима се преселио у Беч (Аустрија), гдје је и одрастао.
Године 2003. учествовао је у аустријском издању музичког шоу-програма Starmania, у којем је успио да се пласира међу 12 финалиста. Први запаженији наступ у својој земљи, али и у Србији, остварио је као композитор пјесме „Више се не враћаш“ (мак. Не се враќаш), коју је 2010. године написао за популарну македонску пјевачицу Каролину Гочеву. Каролина је пјесму извела уз гитарску пратњу Влатка Стефановског.
У мају 2014. године, заједно са ментором из X Factora Жељком Јоксимовићем, снимио је дуетску пјесму „Скопље–Београд“, чиме је постао име препознатљиво широм Балкана.
Са пјесмом „Лисја есенски“ Кајмакоски је тријумфовао на националном избору Македоније за Пјесму Евровизије 2015. у Бечу и тако постао 16. представник ове земље на Евровизији. Није се пласирао у финале такмичења.
Поп-пјевач Данијел Кајмакоски у браку је са супругом Марином Кајмакоски, а недавно су добили кћерку којој су дали име Емилија. Прије брака са Марином, Данијел је био у браку са 13 година млађом мисицом Кристином Димитријевском.
Кристина је након развода јавно говорила о борби са депресијом.
– Када волиш, тешко прихватиш чињеницу да вам не иде, да нисте једно за друго. У том периоду нисам жељела да комуницирам ни са ким, затворила сам се у себе. Чинило ми се као да ће ми се цијели свијет срушити на главу. Послије дужег опирања тргла сам се и сама изашла на крај с болом који ми је разарао срце – рекла је тада манекенка, додајући да јој је у борби са депресијом помогло вјежбање.
– Због посла којим се бавим, морала сам да наставим да тренирам. Сваког дана сам ишла у теретану – казала је Димитријевска.
Екипа Курира је пјевача уочи новогодишњих празника фотографисала на једном божићном маркету у Београду.
Иако га публика памти по јединственом наступу и честим медијским појављивањима, први побједник такмичења X Factor једном приликом је отворено говорио о разлозима због којих се повукао са јавне сцене и промијенио животне приоритете.
– Зато сам се и повукао из медија, да бих себи узео вријеме за породицу, у нади да ће то можда кренути да функционише, али није. Ипак, било ми је јако важно да могу себе да погледам у огледало и кажем: „У реду, дао си све од себе“ – рекао је пјевач.
Данас, како истичу његови блиски пријатељи, Кајмакоски бира мир, породицу и мале животне радости, а управо такви тренуци, далеко од рефлектора, за њега имају највећу вриједност.
