Logo
Large banner

Кључа у САД-у: Ухапшене најмање 42 особе

Извор:

Танјуг

08.02.2026

08:46

Коментари:

0
Кључа у САД-у: Ухапшене најмање 42 особе
Фото: Tanjug / AP / Ryan Murphy

Неколико десетина демонстраната ухапшено је у суботу током протеста испред федералне зграде у Минеаполису, поводом обиљежавања мјесец дана од смрти Рене Гуд, жене из Минесоте коју је убио агент федералне Службе за имиграцију и царине (ICE).

Из канцеларије шерифа саопштено је за телевизијски канал KSTP да су ухапшене најмање 42 особе, пренио је АБЦ.

Више стотина незадовољних грађана окупило се јуче око поднева по локалном времену испред зграде „Bishop Henry Whipple Federal Building“, у којој се налазе бројне савезне канцеларије. Демонстранти су бацали боце и сексуалне играчке ка полицајцима који су обезбјеђивали објекат, пренио је Асошијејтед прес.

"Федерална окупација"

Организатори су поновили критике на рачун имиграционе репресије широм Минесоте, називајући је „федералном окупацијом“.

Неколико демонстраната ухапшено је након што је маса почела да баца комаде леда, при чему је један полицајац погођен у главу, а стакло на полицијском возилу је разбијено.

Полиција је окупљање прогласила незаконитим и наредила демонстрантима да се разиђу. Многи су то учинили, међутим, око стотину људи одбило је да напусти мјесто протеста.

Стотине људи окупиле су се у суботу и на снијегом покривеном пољу у једном парку у Минеаполису како би одале почаст Рене Гуд и Алексу Претију, који је убијен 24. јануара. Организатори су и на том скупу поновили критике имиграционих мјера у Минесоти.

Имиграциони службеник убио је Рене Гуд, 37-годишњу мајку троје дјеце, у њеном аутомобилу у Минеаполису 7. јануара.

Видео-снимци случајних пролазника приказују како је агент пришао њеном возилу, које је стајало на средини улице, захтијевајући да отвори врата и хватајући се за кваку.

Аутомобил је потом кренуо, након чега је други имиграциони службеник, који се налазио испред возила, извадио оружје и из непосредне близине пуцао, иако се аутомобил кретао удесно, док се он налазио са лијеве стране.

Администрација Доналда Трампа описала је Рене Гуд као „домаћег терористу“, тврдећи да је наводно покушала да прегази службеника, што су одбациле власти Минеаполиса и савезне државе Минесоте.

Алекс Прети убијен је 24. јануара током сукоба са имиграционим службеницима на улици. Видео-снимак приказује шесторицу агената како обарају Претија на земљу.

Један од њих је уочио да Прети носи оружје за које је имао дозволу и повикао: „Има пиштољ“, након чега су два службеника отворила ватру.

Подијели:

Тагови:

Minesota

Протести

Америка

Алекс Прети

Рене Никол Гуд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Алекс Перти Минесота

Свијет

Трамп: Најновији снимци показали да је Прети пљувао у лице мирног агента

1 седм

0
Алекс Перти Минесота

Свијет

Појавио се нови снимак Алекса Претија: Не иде у прилог онима који нападају Трампа и ИЦЕ

1 седм

0
Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

Хроника

Језив удес: Претицао аутобус, па се закуцао у аутомобил, сумња се да има страдалих

4 мј

0
Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

Свијет

Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

3 седм

0

Више из рубрике

Заказан конгрес владајуће странке, Ким Џонг Ун најавио "разјашњење планова"

Свијет

Заказан конгрес владајуће странке, Ким Џонг Ун најавио "разјашњење планова"

6 ч

0
У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

Свијет

У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

6 ч

0
Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

Свијет

Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

16 ч

0
Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

Свијет

Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Крвнику из Ниша одређен притвор: осумњичен да је убио мајку двоје дјеце на кућном прагу

14

23

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

14

17

Шокантне тврдње из Москве: Зеленски лично наредио атентат на руског генерала

14

08

Опозициони "прваци" пред бирачким мјестима: Покушај утицаја на вољу грађана?

13

57

Огласио се МУП Српске: Ово су све пријаве у вези са поновљеним изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner