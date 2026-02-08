Кључа у САД-у: Ухапшене најмање 42 особе

Извор:
Неколико десетина демонстраната ухапшено је у суботу током протеста испред федералне зграде у Минеаполису, поводом обиљежавања мјесец дана од смрти Рене Гуд, жене из Минесоте коју је убио агент федералне Службе за имиграцију и царине (ICE).
Из канцеларије шерифа саопштено је за телевизијски канал KSTP да су ухапшене најмање 42 особе, пренио је АБЦ.
Више стотина незадовољних грађана окупило се јуче око поднева по локалном времену испред зграде „Bishop Henry Whipple Federal Building“, у којој се налазе бројне савезне канцеларије. Демонстранти су бацали боце и сексуалне играчке ка полицајцима који су обезбјеђивали објекат, пренио је Асошијејтед прес.
Организатори су поновили критике на рачун имиграционе репресије широм Минесоте, називајући је „федералном окупацијом“.
Неколико демонстраната ухапшено је након што је маса почела да баца комаде леда, при чему је један полицајац погођен у главу, а стакло на полицијском возилу је разбијено.
Полиција је окупљање прогласила незаконитим и наредила демонстрантима да се разиђу. Многи су то учинили, међутим, око стотину људи одбило је да напусти мјесто протеста.
Стотине људи окупиле су се у суботу и на снијегом покривеном пољу у једном парку у Минеаполису како би одале почаст Рене Гуд и Алексу Претију, који је убијен 24. јануара. Организатори су и на том скупу поновили критике имиграционих мјера у Минесоти.
Имиграциони службеник убио је Рене Гуд, 37-годишњу мајку троје дјеце, у њеном аутомобилу у Минеаполису 7. јануара.
Видео-снимци случајних пролазника приказују како је агент пришао њеном возилу, које је стајало на средини улице, захтијевајући да отвори врата и хватајући се за кваку.
Аутомобил је потом кренуо, након чега је други имиграциони службеник, који се налазио испред возила, извадио оружје и из непосредне близине пуцао, иако се аутомобил кретао удесно, док се он налазио са лијеве стране.
Администрација Доналда Трампа описала је Рене Гуд као „домаћег терористу“, тврдећи да је наводно покушала да прегази службеника, што су одбациле власти Минеаполиса и савезне државе Минесоте.
Алекс Прети убијен је 24. јануара током сукоба са имиграционим службеницима на улици. Видео-снимак приказује шесторицу агената како обарају Претија на земљу.
Један од њих је уочио да Прети носи оружје за које је имао дозволу и повикао: „Има пиштољ“, након чега су два службеника отворила ватру.
