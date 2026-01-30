Logo
Трамп: Најновији снимци показали да је Прети пљувао у лице мирног агента

30.01.2026

10:21

Коментари:

0
Алекс Перти Минесота
Фото: Tanjug / AP / Max Shapiro

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су управо објављени видео-снимци показали да је Алекс Прети викао и пљувао у лице мирног агента Службе за имиграцију и царине (ИЦЕ) у Минеаполису, а да је након тога снажно шутирао владино возило.

Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social Алекса Претија назвао "агитатором и можда побуњеником".

Трамп је навео да се на снимку види како је Прети поломио задње свјетло на, како је истакао, новом и веома скупом владином возилу.

Агенти ИЦЕ су пуцали на Алекса Претија 24. јануара у Минеаполису, према речима званичника, зато што се он ка њима упутио са пиштољем, док су медији пренели да је он у том тренутку држао телефон у рукама.

Си-Ен-Ен је, позивајући се на извјештај који је Министарство за националну безбједност доставило америчком Конгресу, објавио да су на Алекса Претија из својих пиштоља пуцала двојица федералних агената након чега је он подлегао повредама.

Алекс Прети

Доналд Трамп

Коментари (0)
