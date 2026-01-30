Трамп: Најновији снимци показали да је Прети пљувао у лице мирног агента

30.01.2026
10:21
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да су управо објављени видео-снимци показали да је Алекс Прети викао и пљувао у лице мирног агента Службе за имиграцију и царине (ИЦЕ) у Минеаполису, а да је након тога снажно шутирао владино возило.
Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social Алекса Претија назвао "агитатором и можда побуњеником".
Трамп је навео да се на снимку види како је Прети поломио задње свјетло на, како је истакао, новом и веома скупом владином возилу.
Агенти ИЦЕ су пуцали на Алекса Претија 24. јануара у Минеаполису, према речима званичника, зато што се он ка њима упутио са пиштољем, док су медији пренели да је он у том тренутку држао телефон у рукама.
Си-Ен-Ен је, позивајући се на извјештај који је Министарство за националну безбједност доставило америчком Конгресу, објавио да су на Алекса Претија из својих пиштоља пуцала двојица федералних агената након чега је он подлегао повредама.
Александар Зверев пласирао се у финале Аустралијан опена након великог преокрета против Шпанца Карлоса Алкараза. Нијемац је губио са 2:0 у сетовима, али је успио да дође до велике побједе.
Свијет
2 д0
Свијет
6 д0
Свијет
5 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму