Стевандић упозорава: Сарајевско подземље ради на политичкој ликвидацији Срба

30.01.2026

11:14

Коментари:

0
Стевандић упозорава: Сарајевско подземље ради на политичкој ликвидацији Срба
Фото: АТВ

Сарајевско политичко-обавјештајно подземље, које мимо интереса бошњачког народа прикрива развој "босанског Хамаса", упорно преко медијских и правосудних полуга ради на политичкој ликвидацији Срба, како лидера, тако и народа – рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Он је подсјетио на медијску сатанизацију и судске процесе против Срба због тзв. "рушења уставног поретка", вербалног деликта, или само због показивања фотографија, без изговорене ријечи.

- Лажирани процеси са лажним доказима и свједоцима уводе политички апартхејд у Српску са циљем да протјерају све који неће да буду поданици бошњачког естаблишмента који укида народе и ентитете уз помоћ неколико, на срећу све мање, међународних лицемјера и бирократа. Свјесно, као Алија Изетбеговић, раде на жртвовању мира. Да ли неко стварно мисли да не постоје састанци на којима сарајевско политичко-обавјештајно подземље, након што добије сагласност, договара стратегију политичке ликвидације Срба? Прво креће медијски, па потом правосудни прогон. Ту стратегију смо видјели и у случају предсједника Републике Српске, предсједника Владе и Народне скупштине. Постоје они који су задужени за медије, други за судове и тужилаштва, а трећи за сарадњу са опозицијом у Републици Српској. Та подземна држава функционише, за разлику од стварне у којој је све блокирано - каже Стевандић.

То се раније само наслућивало, каже Стевандић, док сада имамо комплетне информације.

- Као што их имају и сви дипломатско-обавјештајни представници великих земаља, нарочито из Европске уније. Уколико ћутимо, прихватили смо пораз и тихи нестанак Републике Српске, можда баш по моделу бившег реиса Мустафе Церића који заговара прављење босанске православне цркве - упозорава Стевандић.

Он наглашава да је мржња према усправним Србима, који чувају постулате мира и равноправности установљене Дејтонским споразумом, постала нормална и званична политика, али и свакодневни наратив јавног и политичког живота и медијског простора.

- Мрежни тероризам, гдје доминирају увреде и позиви на наша убиства и гдје су нам већ пресудили, само је оријентир куда све иде, али и притисак на радикализацију бошњачке политике. Зато су приједлози бившег реиса идентични онима из Павелићевог режима чији је циљ био да трећину Срба покатоличи, док о протјеривању говоре скоро сви бошњачки лидери који нам понављају да ми немамо ништа своје до земље на обући у БиХ и да само то можемо понијети када нас протјерају. Када то све раде јавно може се само помислити шта раде тајно - додаје Стевандић.

Колико је то далеко отишло, наставља он, најбоље се види по ставу и дјеловању опозиције у Републици Српској која, што ћутањем, што јавно подржава овакву огољену бошњачку политику, или са њом чак сарађује.

- Та подмуклост има своје најстрашније име у нашем народу. И колико год то прејако и страшно звучало, они који су тога свјесни у српском опозиционом корпусу “рђом капали док им је кољена“, а онима који нису нека Бог прашта јер Срби неће. Свијест о тешком времену које ван сваке сумње долази и судбина која нам слиједи након тога, налаже саборност и рационално дјеловање ван личне перцепције, амбиције и интереса. Али, прије тога, ма колико страшно и драстично изгледало, треба рећи истину. Ако је народ разумије – она спашава - закључује Стевандић.

Коментари (0)
