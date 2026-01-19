Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

Извор:
19.01.2026
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић упитао је посланике на свом Инстаграму: да ли их изостанак са гласања води кукавичлук, скривене намјере или договори са онима који желе да руше Републику Српску.
“Зашто посланици бјеже са гласања? Кукавичлук, скривене намјере или су договорили са онима који руше Републику Српску. Просто је, не можеш бити алтернатива ако народу Републике Српске нећеш да покажеш за шта си и шта мислиш”, поручио је Стевандић, истичући да посланици морају јасно показати своје ставове и одговорност према грађанима.
Стевандић је подсјетио да је на Крстовдан Република Српска добила нову Владу и да смо том приликом имали прилику у парламенту да видимо како се ко понаша и какав је однос према институцијама Републике.
„Видјели смо како многе колеге из опозиције, не баш сви, говорницу користе искључиво да би пљували људе, њихове породице, а међу њима се налазе разни ликови који су вишеструко пресуђени за лагање, који се друже са људима оптуженим за сексуално напастовање дјеце, до оних који су задње године рата провели у воћњаку, а хвалили се да су борци прве категорије. Све до људи који не разумију да Народна скупштина треба да доноси законе, да чува Српску и да је и оно што данас рјешавамо у разним институцијама резултат онога што смо изгласали у парламенту“, истиче Стевандић.
Како каже, разумио би тај политички маркетинг, али онда дође дан за гласање и сви ти који су стално прозивали људе и њихове породице, те понављали „пакости“ из федералних медија – побјегну.
„Шта народ да мисли о њима? Они нису за, нису против, немају храбрости да буду ни уздржани. Не гласају чак ни о ономе што су сами предложили, јер побјегну. То бјежање од одговорности говори да њима не можете повјерити никакву алтернативу сутра у Републици Српској. Не дај боже неких ванредних околности, ви имате посланике који бјеже и не прихватају никакву одговорност. Њима Народна скупштина служи само да пљују све оно што људи раде 24 часа јер све у Српској функционише“, каже Стевандић.
Према његовим ријечима, такви су заједно само са онима који нападају Републику Српску.
„Са њима праве медијске кампање и једино чему служе то је задња шанса Шмита и федералних лидера који мисле да је дошао крај Српској. Не! Њима је дошао крај јер нема шта Српска да ради са онима који бјеже са гласања у Народној скупштини. Они никад неће открити за шта су и против чега су, зато што су ЗА са онима који пљују Српску, који нападају и хоће да је униште. Зато им ништа више нећемо вјеровати и зато Република Српска мора да се ослони на оне који имају храбрости да раде, да доносе одлуке, да је чувају и да све у њој добро функционише“, закључује предсједник парламента.
