Мазалица о захтјеву опозиције: Десетине хиљада аката не могу бити поништене

Извор:
РТРС
19.01.2026
09:15
Коментари:3
Шеф Клуба посланика у Народној скупштини Републике Српске, Срђан Мазалица говорио је о формирању Владе Републике Српске али и јучерашњим дешавањима са фокусом на изјаве опозиције.
Мазалица се осврнуо на изјаве посланика Народног фронта, Жељка Дубравца који је тражио поништавање свих аката које је донијела Владе Српске од септембра до данас.
- Они кажу да се треба поништити сва правна акта, све што је донијела Влада, а одржала је преко 40 сједница. Ово се вјероватно односи и на 16 министарстава и вјероватно на све акте која су донијели директори јавних предузећа и институција које је Влада именовала. Дакле, ради се о десетинама хиљада аката - рекао је Мазалица.
Подсјетио је да се овдје ради и о исплатама пензија.
- Ми смо имали ребаланс буџета који је предложила Влада, за који они траже да се поништи. Дубравац би морао вратити своју плату коју је примио јер је примао из трезора, као и све остале субвенције, подстицаје и социјална давања – све оно што је исплаћивано на основу аката, одлука и рјешења. Дакле, Минић је у праву што је тако реаговао, јер би то био крах Републике Српске - упозорио је Мазалица.
Истиче да захтјеви Дубравца нису могући ни у најцрњем сценарију.
Република Српска
Додик подсјетио да је Бодирога осуђен за кривично дјело
- Да није било оставке Владе Српске, у случају негативне одлуке по нас 22. јануара, та одлука Уставног суда не би аутоматски повукла све одлуке и акте и не би се поништила сва та правна акта онако како је тражио Народни фронт. Ово што су они тражили не тражи ни Уставни суд, ни Шмит, ни политичко Сарајево, ни најцрњи непријатељи Српске. Ово је само још један доказ деструктивне политике да Српска доживи слом и да им то омогући долазак на власт и профит - каже Мазалица.
Констатује да је одлука за овако нешто дошла исхитрено, јер сматра да је опозицији тешко пало формирање Владе, те да се то видјело у дискусијама.
- Овај приједлог закључка није инцидент који је посљедица само неког Дубравца. Опозиција је јуче била фрустрирана генерално тиме што је оставком Владе Српске постало беспредметно да Уставни суд БиХ 22. јануара донесе било какву одлуку. Дакле, ако је Влада поднијела оставку и Скупштина је прихвати, предмет апелације више не постоји. Уставни суд може донијети декларативну одлуку, али у правилу је не би требало доносити јер та пресуда нема извршно рјешење. Они су то видјели као шансу да Уставни суд донесе одлуку која ће донијети велике проблеме Влади и сматрају да је ово некаква капитулација. Међутим, ово је био смислен и одговоран потез, потез који ће заштитити институције Републике Српске и све оно што они желе да се уруши таквим њиховим дискусијама и фрустрацијом, док ми управо то радимо – постижемо стабилност институција Српске - јасан је Мазалица.
Када је у питању одлука Уставног суда које се очекује 22. јануара, Мазалица истиче да је апсолутно легална влада одабрана 2. септембра 2025. године.
- Мандатар је предложен од стране предсједника Републике Српске, Милорада Додика, а 23. августа Додик је апсолутно био предсједник. Ми смо убијеђени да би било нормално да Уставни суд одбије ову апелацију. Наравно, ова реконструкција значи потез освјежења и убрзање динамике рада Владе и омогућава простор да се у наредним мјесецима предсједник Владе може редовно мијењати неколико министара само тиме што упозна предсједника Скупштине и Републике Српске - истакао је Мазалица.
Додаје да Уставни суд може донијети само декларативну одлуку, те да је то огромна разлика јер та одлука без извршења има мање политичке штете.
Када је у питању састав Владе Републике Српске, Мазалица је поздравио одлуку премијера Минића да Влада у свом саставу има и нестраначке личности.
- Поздрављам чињеницу да је Минић најавио праксу да министар рада и борачко-инвалидске заштите буде из борачке организације. То је оспоравала опозиција. Такође, ту је и министар Драган Машталовић, универзитетски професор. Мислимо да је то добро. Што се тиче борачке организације, ове године треба рећи да ћемо донијети нови закон, да ће се повећати борачки додатак и да су издвојена значајна средства за повећање додатка. Даље унапређење положаја бораца требало би да значи и гаранцију тога да предсједник борачке организације буде министар и да доприноси побољшању положаја борачке популације - поручио је Мазалица.
Када је у питању експозе Владе, Мазалица подсјећа да је ово Влада континуитета, те да је у експозеу доста тога било из раније експозеа, те да је један дио тога већ реализован.
- Експозе је, по мени, био добар јер се фокусирао на конкретне пројекте. Нису ту обухваћене све редовне активности које ради Влада Српске, па чак ни нека редовна законска рјешења, већ се радило о конкретним пројектима које ће радити ова Влада, а који нису рађени раније. Дакле, експозе није имао 200 страна на којима се може написати свашта – овдје је фокус био на томе који ће то бити пројекти: школа, путни правац, болница, дионица аутопута, студентски дом или неко одређено законско рјешење, праћење регистра извозника Српске. Позитивна ствар је и то што је Раденко Бубић изабран за министра привреде. То је човјек који запошљава хиљаду радника. Ја га добро познајем и очекујем да ће у тој Влади допринијети рјешавању свих проблема и проналаску рјешења која треба да помогну извозницима да извозе што више робе. Вјероватно ће се ухватити у коштац са рјешавањем свих проблема како би Република Српска могла да побољша привредне активности - закључио је Мазалица.
Република Српска
5 ч8
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму