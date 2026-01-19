Logo
Додик подсјетио да је Бодирога осуђен за кривично дјело

19.01.2026

08:19

Додик подсјетио да је Бодирога осуђен за кривично дјело
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик подсјетио је на своје раније излагање у Народној скупштини Републике Српске у којем је прочитао судско рјешење којим је народни посланик Огњен Бодирога (СНС) осуђен за кривично д‌јело тјелесна повреда.

"Само да подсјетимо Огњена Бодирогу...", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је у објави подијелио снимак свог ранијег обраћања када је за скупштинском говорницом рекао да је Бодирога насилник који се туче на јавном мјесту.

"Јавност треба да зна да Милорад Додик никада није учествовао ни у каквој тучи. Зато није пресуђиван. Милорад Додик никад није био у прилици да призна да је некога тукао. А Бодирога је признао да је тукао", рекао је тада Додик, цитирајућу рјешење према којем је Бодирога "признао кривицу".

Милорад Додик

Огњен Бодирога

