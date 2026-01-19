Додик подсјетио да је Бодирога осуђен за кривично дјело

19.01.2026
08:19
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик подсјетио је на своје раније излагање у Народној скупштини Републике Српске у којем је прочитао судско рјешење којим је народни посланик Огњен Бодирога (СНС) осуђен за кривично дјело тјелесна повреда.
"Само да подсјетимо Огњена Бодирогу...", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је у објави подијелио снимак свог ранијег обраћања када је за скупштинском говорницом рекао да је Бодирога насилник који се туче на јавном мјесту.
"Јавност треба да зна да Милорад Додик никада није учествовао ни у каквој тучи. Зато није пресуђиван. Милорад Додик никад није био у прилици да призна да је некога тукао. А Бодирога је признао да је тукао", рекао је тада Додик, цитирајућу рјешење према којем је Бодирога "признао кривицу".
Само да подсјетимо Огњена Бодирогу... pic.twitter.com/14lW9zTg1y— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 19, 2026
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
59
08
53
08
53
08
48
Тренутно на програму