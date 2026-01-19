Дијете поставило свештенику срцепарајуће питање: Искрене и болне ријечи

Извор:
Телеграф
19.01.2026
14:15
"Када ће Христос да се спусти? Недостаје ми мама", ријечи су написане на једном бијелом папиру дјечијом руком и остављене у кутији међу разним питањим упућених свештенику.
У једној цркви у Бањалуци међу разним питањима свештеник је наишао и на ово - тако искрено и тако болно. Написало га је дијете.
Фотографија се брзо проширила друштвеним мрежама и изазвала лавину емоција, коментара и суза.
Кутија за питања је посебно тешка јер је то мјесто гдје се изливају најдубље људске муке, а мука је мука, без обзира на то колико имамо година.
Није познато ко је аутор ове цедуљице, али сигурно, у ових неколико ријечи стала је сва туга овог свијета, туга која је на леђима једног малог дјетета.
"Заиста вам кажем: ако се не обратите и не будете као дјеца, нећете ући у Царство небеско.", стоји у опису.
