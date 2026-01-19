Logo
Кошарац: Огољена антисрпска и издајничка политика опозиције

19.01.2026

14:11

Коментари:

1
Фото: АТВ

На сједници Народне скупштине Републике Српске у потпуности је огољена антисрпска и издајничка политика опозиције у Српској, као и њихова спрега са Сарајевом и Кристијаном Шмитом, изјавио је Срни члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"То су класични очајници који су цементирали своју улогу вјерних слуга сарајевских и Шмитових интереса. Они искључиво раде против Републике Српске. Ништа њихово није за Српску", оцијенио је Кошарац.

Кошарац је напоменуо да опозиција има легитимно право да се бори против власти, али да су отишли у тотални понор борбом против Републике Српске, стабилности њених институција и интереса српског народа, као и свих грађана Српске.

Према његовим ријечима, "очајничкој и алавој опозицији" мало је било што су покушали узурпирати позицију предсједника Републике.

"Мало им је било што нападају Владу Републике Српске. Мало им је била жеља да распусте Народну скупштину Републике Српске. Мало им је било то што желе да униште институције Републике, да их парализују и уводе општу анархију. Сада су напали и на грађане Републике Српске", констатовао је Кошарац.

Он је упитао како објаснити опозициони захтјев за поништавање свих правних аката, почев од 2. септембра 2025. године?

ana nikolić-28082025

Сцена

Ана Николић шокирала новом објавом: ''Нажалост жива сам''

"Како ће објаснити раднику да мора вратити плату? Пензионеру да мора вратити пензију? Како ће то објаснити просвјетним и здравственим радницима, борачкој популацији, полицајцима, социјалним категоријама друштва?", упитао је Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара.

Кошарац сматра да ово што опозиција ради представља типични удар на све грађане Српске.

"И сада је сасвим јасно да опозиција не рачуна на Републику Српску и на грађане Српске, нити на њихову подршку. Једина нада и узданица опозиције су Сарајево и Шмит. То је заиста невиђени степен опозиционог очаја", навео је Кошарац.

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (1)
