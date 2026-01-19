Logo
Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

19.01.2026

13:51

Какво нас вријеме очекује сутра?

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити претежно сунчано и хладно, са максималном дневном температуром до 12 степени Целзијусових.

Јутро ће бити хладно уз мраз, на сјеверу облачно, у осталим предјелима ведро, док ће око ријека и по котлинама бити магле која ће се понегдје задржавати током цијелог дана, уз најхладније вријеме.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

Крајем дана на југу се очекује постепено наоблачење, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб вјетар, променљив или источних смјерова.

Минимална температура ваздуха биће од минус 10 до три, а максимална од нула до 12 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено облачно, а по котлинама и уз ријечне токове било је магле и ниских облака, а у Херцеговини и на југозападу сунчано, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Policija

Свијет

Познато ко је пуцао у згради општине - расте број повријеђених

Температура ваздуха у 13.00 часова: Соколац минус шест, Кнежево минус пет, Мраковица минус четири, Бањалука и Србац минус три, Добој, Зворник, Мркоњић Град, Нови Град, Сребреница и Дрвар минус два, Дринић минус један, Бијељина, Приједор, Сарајево, Бихаћ, Сански Мост и Тузла нула, Вишеград, Фоча, Хан Пијесак, Шипово, Јајце и Ливно један, Рудо два, Гацко три, Зеница четири, Билећа девет, Мостар 10 и Требиње 11 степени.

Временска прогноза

РХМЗ

