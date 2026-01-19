Logo
Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

Извор:

АТВ

19.01.2026

13:30

Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

Основни суд у Сокоцу потврдио је оптужницу против мушкарца чији су иницијали Б.Н, осумњиченог да је на подручју Источне Илиџе након краће вербалне расправе физички напао брата, након чега му је прислонио пиштољ на главу и запријетио да ће га убити.

Тужилаштво терети Б.Н. да је 7. октобра прошле године у улици Српских палих бораца испред породичне куће у присуству своје малољетне дјеце вербално, а затим физички напао брата тако што га је ударио у главу.

Након тога Б.Н. је репетирао пиштољ и прислонио брату на главу у чело, те му запријетио да ће га убити.

Из Окружног тужилаштва у Источном Сарајеву саопштено је да је Б.Н. оптужен за кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.

porodično nasilje

