Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Извор:

Агенције

19.01.2026

11:22

Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Селмин Ибрахимовић осуђен је на 19 и по година затвора због више кривичних дјела.

Врховни суд ФБиХ одлучујући у жалбеном поступку у кривичном предмету против оптуженог Селмина Ибрахимовића, због кривичног дјела Убиство, у стицају са кривичним дјелом Неовлаштено набављање, држање и продаја оружја и битних дијелова за оружје и Неовлаштено набављање, држање и продаја муниције, донио је одлуку којом се жалба бранитеља оптуженог одбија као неоснована, па се пресуда Кантоналног суда у Тузли у дијелу у којем је оптуженом изречена јединствена казна затвора у трајању од 19 година и 6 мјесеци, потврђује.

Поводом жалбе, по службеној дужности, преиначава се пресуда Кантоналног суда у Тузли у одлуци о урачунавању притвора, тако да се оптуженом у изречену јединствену казну затвора има урачунати вријеме проведено у притвору почев од 15.04.2024. године, па до упућивања на издржавање казне.

У осталом дијелу првостепена пресуда остаје неизмијењена.

Пресудом Кантоналног суда у Тузли оптужени је оглашен кривим што је дана 15.4.2024. године, око 23 сата, у насељу Коксара код Лукавца, дошао до објекта у којем је живио А.М., са којим је раније имао вербалне препирке, те из украденог пиштоља којег је неовлаштено посједовао, најприје оштећеном пиштољем задао неколико удараца у предјелу главе, а потом из непосредне близине испалио један метак у главу оштећеног и усмртио га.

Суд је оптуженом за наведена кривична дјела изрекао јединствену казну затвора у трајању од 19 година и 6 мјесеци.

