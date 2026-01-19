Logo
Large banner

Бањалучанка нашла коверту с парама и задржала: Полиција је ухапсила

Аутор:

Стеван Лулић

19.01.2026

10:56

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Бањалучанка С.З. ухапшен је 16. јануара због сумње да је задржао коверту пуну новца коју је пронашао на улици.

"Надлежној полицијској станици истог дана жена из Бањалуке пријавила је да јој је 10. јануара испред продавнице у Бањалуци испала коверта у којој се налазио новац", речено је у бањалучкој полицији.

Током криминалистичке обраде код С.З. пронађени су и одузети предмети који потичу из наведеног кривичног дјела.

Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука, против С.З. биће достављен извјештај о почињеном кривином дјелу Утаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

utaja

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јапанска премијерка распушта парламент

Свијет

Јапанска премијерка распушта парламент

2 ч

0
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Градови и општине

Полиција одузела трептаче од возача аудија

2 ч

0
Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

Економија

Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

2 ч

0
Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

Србија

Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

2 ч

0

Више из рубрике

Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

Хроника

Поново трагедија на путу: Једна особа страдала, саобраћај био обустављен

3 ч

0
Акција Лука: Ухапшене три особе

Хроника

Акција Лука: Ухапшене три особе

3 ч

0
У пожару у стану погинула старија жена

Хроника

У пожару у стану погинула старија жена

5 ч

0
Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

Хроника

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner