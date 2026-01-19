Бањалучанка нашла коверту с парама и задржала: Полиција је ухапсила

Аутор:Стеван Лулић
Бањалучанка С.З. ухапшен је 16. јануара због сумње да је задржао коверту пуну новца коју је пронашао на улици.
"Надлежној полицијској станици истог дана жена из Бањалуке пријавила је да јој је 10. јануара испред продавнице у Бањалуци испала коверта у којој се налазио новац", речено је у бањалучкој полицији.
Током криминалистичке обраде код С.З. пронађени су и одузети предмети који потичу из наведеног кривичног дјела.
Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука, против С.З. биће достављен извјештај о почињеном кривином дјелу Утаја.
