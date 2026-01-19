Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

Извор:
Данас је један од највећих празника у Православљу, Богојављење.
Обичај је да се жеља замисли у поноћ, а онда се плива за часни крст у читавој земљи, али и дијаспори. Најљепша слика нам стиже из Чачка, а оно што је урадио један младић растопило је и најхладније срца.
Пред стотинама окупљених, током пливања за Богојављенски крст, један храбри пливач направио је потез који је одушевио све присутне. Умјесто да само изађе из хладне воде, изашао је са прстеном и запросио своју изабраницу. Емоције, аплаузи и сузе радоснице обиљежили су тренутак који ће се дуго памтити.
