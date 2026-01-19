Logo
Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

Телеграф

19.01.2026

10:47

Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

Данас је један од највећих празника у Православљу, Богојављење.

Обичај је да се жеља замисли у поноћ, а онда се плива за часни крст у читавој земљи, али и дијаспори. Најљепша слика нам стиже из Чачка, а оно што је урадио један младић растопило је и најхладније срца.

Шпанија-несрећа

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Пред стотинама окупљених, током пливања за Богојављенски крст, један храбри пливач направио је потез који је одушевио све присутне. Умјесто да само изађе из хладне воде, изашао је са прстеном и запросио своју изабраницу. Емоције, аплаузи и сузе радоснице обиљежили су тренутак који ће се дуго памтити.

Богојављење

vjeridba

