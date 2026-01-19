Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Извор:
Доналд Трамп упутио је језиву поруку норвешком премијеру, упозоравајући да више не осјећа обавезу да размишља "искључиво о миру" јер му није додијељена Нобелова награда за мир.
У писму америчког предсједника Јонасу Гару Стереу поново се захтијева од Данске да му преда контролу над Гренландом из безбједносних разлога.
"Учинио сам више за НАТО него било која друга особа од његовог оснивања, а сада би НАТО требало да учини нешто за Сједињене Државе", рекао је у писму које је процурило у јавност јутрос.
Трамп у писму тврдио да Данска посједује Гренланд само зато што је "један брод тамо пристао пре стотина година" и да скандинавска земља не може да га заштити од Русије или Кине.
"Драги Јонасе, с обзиром на то да је ваша земља одлучила да ми не додијели Нобелову награду за мир зато што сам зауставио 8 ратова, више не осјећам обавезу да размишљам искључиво о миру, иако ће он увијек бити доминантан, већ сада могу да размишљам о томе шта је добро и прикладно за Сједињене Америчке Државе", навео је Трамп.
Затим је и наставио:
"Данска не може да заштити ту земљу од Русије или Кине, и зашто уопште имају 'право власништва'? Не постоје писани документи, само је речено да је један брод тамо пристао прије стотина година, али и ми смо имали бродове који су тамо пристајали. Учинио сам више за НАТО него било која друга особа од његовог оснивања, а сада би НАТО требало да учини нешто за Сједињене Државе. Свет није безбједан осим ако немамо потпуну и тоталну контролу над Гренландом".
Како наводи "Дејли мејл", писмо је наводно написао сам Трамп, а затим га је особље Савјета за националну безбједност проследило у више европских амбасадора у Вашингтону.
Међутим, писмо је процурело и у амерички ПБС.
Паника коју су писмо и његов текст изазвали јутрос била је толика да је постојала забринутост да би могло бити лажно.
Али норвешки премијер Јонас Гар Стере потврдио је да је аутентично.
"Могу да потврдим да је ово порука коју сам јуче поподне примио од предсједника Трампа", рекао је он.
Стере је истакао и да је Норвешка указала на потребу за деескалацијом ситуације, додајући даје затражен телефонски разговор са Трампом.
"Одговор Трампа је стигао убрзо након што смо послали поруку. Трампов је избор био да подијели поруку са другим лидерима у земљама НАТО", рекао је норвешки премијер.
"Дејли мејл" објашњава да је то тога дошло након што се британски премијер Кир Стармер синоћ вербално сукобио с Трампом због његове изузетне пријетње да ће анексирати Гренланд.
💥#BREAKING:— 99 gallery (@Mosssbeee) January 19, 2026
🇺🇸 President Trump sent letter to Norway's prime minister saying he no longer has an 'obligation to think purely of peace.'
He will instead prioritise American interests after not being awarded the Nobel Peace Prize.#IranianRevolution2026 #IranMassacre #Greenland… https://t.co/b1zp8HLIXc pic.twitter.com/GDSKneJm7w
